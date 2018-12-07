Где в Европе самый высокий уровень загрязнения воздуха

"Смог вполне реален. Вы можете почувствовать его запах", - говорит Анджей Гула в интервью DW. "Люди в Кракове шутят, что можно даже попробовать его на вкус", - добавляет он. Это грустная шутка, потому что загрязнение воздуха буквально убивает тысячи людей в Польше ежегодно. Последние 6 лет Анджей Гула борется за чистый воздух во втором по величине городе Польши. Для себя Гула видит только два варианта - уехать из Кракова или действовать. Он выбрал второе и вступил в общественную организацию Polish Smog Alert, которая пытается улучшить ситуацию в городе.

Ношение маски и проверка уровня смога для многих поляков уже стали частью повседневности. Бывают дни, когда детям и пожилым людям рекомендуется оставаться дома из-за небезопасного уровня загрязнения. С приближением зимы опасность возрастает. В Польше отопление домов и квартир является одной из основных причин загрязнения воздуха.

В холодные месяцы одежда людей пропитывается запахом смога, говорит Гула. По его мнению, вредное влияние смога и канцерогенов можно сравнить с воздействием табака. Простое дыхание в Кракове эквивалентно курению не менее 3000 сигарет в год, подсчитали активисты, по их словам, это может приводить к инсультам, болезням сердца и раку легких.

И не только поляки страдают от этой проблемы - миллиарды людей дышат токсичным воздухом ежедневно. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только в 2016 году от загрязнения воздуха погибли 7 миллионов человек, во всем мире оно угрожает здоровью 9 человек из 10, в том числе - детям.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), в Европе в 2015 году из-за загрязнения воздуха преждевременно умерли около полумиллиона человек. При этом в некоторых частях континента ситуация значительно хуже, чем в других.

Где в Европе небезопасно дышать воздухом

В 1990 году в Европе от воздействия мелкодисперсных частиц - то есть микроскопической пыли диаметром менее 2,5 микрометров, которая оседает в легких и вызывает проблемы с органами дыхания и кровообращением - преждевременно умерли около 1 миллиона человек. За последние десятилетия число таких смертей неуклонно сокращалось. Тем не менее уровень загрязнения воздуха в некоторых местах по-прежнему является опасным и превышает максимум, определенный законом - особенно в городах. До 90 процентов жителей Европы дышат опасным для здоровья воздухом.

Воздух загрязняют множество микроэлементов, включая мелкодисперсные частицы диоксида азота, так называемого приземного озона и аммиака. Последнее особенно беспокоит Альберто Гонсалеса, эксперта по качеству воздуха EEA. По его словам, когда аммиак попадает в атмосферу, он становится особенно опасным, поскольку смешивается с автомобильными выбросами и производит новые твердые частицы.