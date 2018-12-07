Возмущенный родитель: ребенку зашили рану на голове без анестезии

В результате падения на голове ребенка образовалась рана в пару сантиметров. Мама сразу же обратилась за помощью к семейному врачу, но он попросил их в срочном порядке поехать в Йыгеваскую больницу. В приемном отделении их сначала попросили обратиться в регистратуру, чтобы получить номерок к хирургу, поскольку на тот момент в больнице никто не мог зашить рану.

Отец подчеркнул, что рану ребенка никто не осмотрел. На часах 11.45, а в регистратуре сообщают, что первое свободное время в 14.00.

Возмущенный отец поинтересовался, неужели ребенку с глубокой раной на голове нужно ждать два часа, чтобы ему оказали помощь. В регистратуре тогда ответили, что дежурный врач, скорее всего, сможет их принять.

По словам отца, когда они снова обратились в приемное отделение, им сообщили, что все-таки придется дожидаться хирурга, так как никто им помочь не сможет. В ответ на это Ноормяги заявил, что позвонит в скорую помощь. «Тогда тетечки зашевелились», - сказал он.

Когда наконец пришел врач, он попросил отца выйти из палаты, пока ребенку будут накладывать швы. Несмотря на все попытки остаться в палате с сыном, Ноормяги все же пришлось выйти в коридор.

Отец слышал, как за дверью плакал ребенок. Когда он больше не смог слышать плачь сына, он вошел в кабинет. Врач уже накладывал повязку, а мальчик со слезами на глазах просил больше делать ему больно.

«Тогда я спросил у врача, а делал ли он анестезию. Он молчит. Я повторил вопрос, но врач просто вышел из кабинета. Спросил тогда у второго находившегося в палате врача, который сообщил, что анестезию не делали», - рассказал отец.

Зашивала рану заведующая хирургическим отделением Йыгеваской больницы Людмила Ханнула, по словам которой, в больнице нет отделения экстренной медицины (EMO). «У нас прием по записи, есть дежурный врач, а также имеется поликлиника. Каждый час хирург принимает людей получивших какую-либо травму», - пояснила она.

Ханнула добавила, что если травма серьезная и требует незамедлительного вмешательства врачей, то они могут сделать рентген, а также посоветоваться с сотрудниками отделения экстренной медицины из Тарту. Если ситуация требует наложения швов, все зависит от того, кто в тот момент находится на дежурстве и свободен ли хирург. При серьезных травмах человека отправляют в отделение экстренной медицины в Тарту.

На слова отца мальчика о том, что рану зашивали без анестезии, врач сообщила, что у ребенка была поверхностная рана, на которую нет необходимости накладывать швы.

«У мальчика была истерика, поэтому я решила все же зашить рану», - пояснила врач, а также добавила, что укол она не сделала потому, что игла шприца тверже хирургической, поэтому использование обезболивающего лишь причинило бы ребенку дополнительную боль.

«Я сказала мальчику, что он смелый и почти не плакал, зато отец был в истерике», - сказала врач и добавила, что не припомнит за свой почти 50-летний опыт такой суматохи из-за небольшой раны.

По словам Ханнула, в тартуском отделении экстренной медицины обычно длинные очереди. «Даже не знаю, чем бы закончилась поездка отца с ребенком в Тарту», - рассуждает она.

По мнению главы семейства Эдуарда Ноормяги, подобное повеление недопустимо, поэтому он подал жалобу в Департамент здоровья. «В рану попали волосы, обезболивающий укол не сделали, все это ненормально. Я бы с радостью поехал в Тарту, но у ребенка была температура и ему было больно», - пояснила она.