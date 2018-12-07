России пригрозили отстранением от Олимпиады-2020

МОК обратился к ОКР с просьбой обеспечить выполнение постановлений CAS. Если будет установлено невыполнение положений Олимпийской хартии, МОК в отношении России могут быть применены различные санкции. Российской сборной, в частности, может грозить отстранение от участия в Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. ОКР в свою очередь уже подал апелляцию на решение Мосгорсуда.

22 ноября МОК потребовал у Зубкова вернуть две золотые медали. За день до этого Мосгорсуд позволил Зубкову оставить за собой статус олимпийского чемпиона и сохранить награды, несмотря на решение CAS. «Судья не признал решение, вынесенное CAS, на территории России, не было доказательств. Таким образом, вынесено решение о признании меня на территории России олимпийским чемпионом», — заявил Зубков после заседания.