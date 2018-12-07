Пт, 7.12.2018
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Загитова проиграла неудержимой японке

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Рика Кихира

ФОТО: NICK DIDLICK / EPA

В Канадском Ванкувере стартовал финал Гран-при по фигурному катанию. Мужчины и женщины показывали короткие программы.

Лидерство после короткой программы у мужчин захватил чемпион мира Нэтан Чен из США, а россиянин Сергей Воронов занимает пятое место. Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в соревнованиях женщин. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место, Елизавета Туктамышева на третьем месте.

Мужчины

Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 92,99

2. Шома Уно (Япония) – 91,67

3. Михал Бржезина (Чехия) – 89,21

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 89,07

5. Сергей Воронов (Россия) – 82,96

Женщины

Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (мировой рекорд)

2. Алина Загитова (Россия) – 77,93

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65

4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23

5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52

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