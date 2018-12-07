Загитова проиграла неудержимой японке

В Канадском Ванкувере стартовал финал Гран-при по фигурному катанию. Мужчины и женщины показывали короткие программы.
Лидерство после короткой программы у мужчин захватил чемпион мира Нэтан Чен из США, а россиянин Сергей Воронов занимает пятое место. Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в соревнованиях женщин. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место, Елизавета Туктамышева на третьем месте.
Мужчины
Короткая программа
1. Нэтан Чен (США) – 92,99
2. Шома Уно (Япония) – 91,67
3. Михал Бржезина (Чехия) – 89,21
4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 89,07
5. Сергей Воронов (Россия) – 82,96
Женщины
Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (мировой рекорд)
2. Алина Загитова (Россия) – 77,93
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65
4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23
5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24
6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52