Загитова проиграла неудержимой японке

Лидерство после короткой программы у мужчин захватил чемпион мира Нэтан Чен из США, а россиянин Сергей Воронов занимает пятое место. Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в соревнованиях женщин. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место, Елизавета Туктамышева на третьем месте.