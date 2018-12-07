Пт, 7.12.2018
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  • В пятницу суд вынесет решение по делу о стрельбе в Копли

В пятницу суд вынесет решение по делу о стрельбе в Копли

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Александр Якименко.

ФОТО: Tairo Lutter

Харьюский уездный суд вынесет в пятницу решение по делу о стрельбе на улице Лийнивахе в Пыхья-Таллинне, пишет rus.err.ee.

Обвиняемому – 76-летнему Александру Якименко – грозит 16 лет лишения свободы. Прокуратура обвинила Якименко в попытке убийства двух охранников, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами.

По версии следствия, в июле 2017 года Якименко проник в заброшенный дом на охраняемой территории в Копли, чтобы украсть металл, но его обнаружили двое сотрудников охранной фирмы, по которым Якименко открыл огонь из пистолета Макарова. Оба получили ранения, но выжили. На стартовавшем в мае судебном процессе Якименко себя виновным не признал.

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