В пятницу суд вынесет решение по делу о стрельбе в Копли
7 декабря 2018, 8:26
Харьюский уездный суд вынесет в пятницу решение по делу о стрельбе на улице Лийнивахе в Пыхья-Таллинне, пишет rus.err.ee.
Обвиняемому – 76-летнему Александру Якименко – грозит 16 лет лишения свободы. Прокуратура обвинила Якименко в попытке убийства двух охранников, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами.
По версии следствия, в июле 2017 года Якименко проник в заброшенный дом на охраняемой территории в Копли, чтобы украсть металл, но его обнаружили двое сотрудников охранной фирмы, по которым Якименко открыл огонь из пистолета Макарова. Оба получили ранения, но выжили. На стартовавшем в мае судебном процессе Якименко себя виновным не признал.