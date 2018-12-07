МИД Литвы потребовал санкций для россиян из-за конфликта в Керченском проливе

МИД Литвы уже обратился в Департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в список нежелательных в Литве лиц тех российских граждан, которые непосредственно участвовали в инциденте в Керченском проливе или несут за него ответственность, пишет Newsru.com.

"По мнению министерства, действия этих лиц являются грубым нарушением международного права и представляют собой серьезную угрозу международной безопасности и национальной безопасности Литвы. Министерство иностранных дел решительно осуждает эти действия Российской Федерации, свидетельствующие о новой эскалации агрессии против Украины, которая продолжается уже более четырех лет", - говорится в заявлении.

В МИД Литвы подчеркнули, что ведомство поддерживает тесный контакт с Киевом. Украинские власти неоднократно призывали западное сообщество к введению санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Новые санкции против России призвали ввести также Польша и Эстония. "Санкции - самый действенный способ показать российскому руководству серьезность намерений Евросоюза", - заявлял министр обороны Эстонии Юри Луйк. Председатель Европейского совета Дональд Туск 30 ноября сообщил, что ЕС продлит действие антироссийских санкций в декабре из-за конфликта в районе Керченского пролива.

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини 3 декабря отметила совпадение интересов Евросоюза и США в противостоянии России по "украинскому вопросу". "В последние недели мы видели, что разделяем одинаковый интерес к решению проблемы нарушения Россией территориальной целостности Украины. Только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые Россия выдвигает и на европейской территории, и в других местах", - заявила Могерини, выступая в Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета.

По словам Могерини, последние события в Черном море - это "прямое следствие явного нарушения основных правил мирного сосуществования на европейской территории".

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй также призвала к усилению санкций в отношении РФ. "Это [инцидент в Керченском проливе] не единственный пример российской агрессии, он вписывается в парадигму российского поведения. Великобритания возглавляла усилия ЕС по введению санкций. Мы продолжим делать это, обсуждая с лидерами ЕС будущие шаги, которые могут быть сделаны", - сказала британский премьер.