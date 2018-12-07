Галерея: на шахте Estonia технику будут ремонтировать под землей

По состоянию на конец года на шахте Estonia практически завершено создание центральной подземной ремонтной мастерской. В дальнейшем крупные ремонты мобильной горной техники на шахте будут производить без ее поднятия на поверхность, что положительно повлияет на оперативность и экономическую целесообразность ремонтных работ и всего технологического процесса добычи сланца.

«До реализации проекта под землей выполнялись только мелкие ремонтные работы, для более обстоятельных ремонтов техника отправлялась на поверхность, что в первую очередь сопровождалось временными затратами, которые в свою очередь связаны с экономическими. Сейчас же мы создали возможности для эффективного выполнения сложных и крупных ремонтов горной техники в подземных условиях», рассказал член правления Enefit Kaevandused Меэлис Голдберг.

Стратегическая задача данной мастерской это реализация программы по организации и проведению капитальных ремонтов горной техники, чем и будет заниматься ремонтный цех на поверхности», - рассказал член правления Enefit Kaevandused Меэлис Голдберг.

Продуманное оснащение центральной подземной мастерской позволяет проводить многие работы, в том числе и длительные сварочные работы, для проведения которых уже получено соответствующее разрешение. Ранее для проведения сварочных работ в подземных условиях требовалось провести целый ряд мероприятий для обеспечения безопасности. Установленные в мастерской подъемные механизмы помогут проводить замену массивных частей крупной техники, проводить демонтаж и монтаж техники», - рассказал Меэлис Голдберг об особенностях подземной мастерской.

Конкурентоспособность крупной энергетики Eesti Energia, в которую входит добыча сланца, а также производство электроэнергии, сланцевого масла, зависит и от себестоимости сланца. Площадь центральной подземной мастерской свыше 3000 м2, что немногим меньше площади футбольного поля. Проект является одним из примеров инженерно-технического решения, направленного на увеличение эффективности процесса добычи сланца.