Пт, 7.12.2018
Я считаю, что нам не нужно равняться на Голливуд ни в коем случае. Мы никогда их не догоним. Кирилл Плетнев

Галерея: на шахте Estonia технику будут ремонтировать под землей

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Проведение крупного ремонта техники под землей на шахте Estonia направлено на увеличение конкурентоспособности крупной энергетики Eesti Energia, сообщила в пятницу пресс-служба энергетического концерна.

По состоянию на конец года на шахте Estonia практически завершено создание центральной подземной ремонтной мастерской. В дальнейшем крупные ремонты мобильной горной техники на шахте будут производить без ее поднятия на поверхность, что положительно повлияет на оперативность и экономическую целесообразность ремонтных работ и всего технологического процесса добычи сланца.

«До реализации проекта под землей выполнялись только мелкие ремонтные работы, для более обстоятельных ремонтов техника отправлялась на поверхность, что в первую очередь сопровождалось временными затратами, которые в свою очередь связаны с экономическими. Сейчас же мы создали возможности для эффективного выполнения сложных и крупных ремонтов горной техники в подземных условиях», рассказал член правления Enefit Kaevandused Меэлис Голдберг.

Стратегическая задача данной мастерской это реализация программы по организации и проведению капитальных ремонтов горной техники, чем и будет заниматься ремонтный цех на поверхности», - рассказал член правления Enefit Kaevandused Меэлис Голдберг.

Продуманное оснащение центральной подземной мастерской позволяет проводить многие работы, в том числе и длительные сварочные работы, для проведения которых уже получено соответствующее разрешение. Ранее для проведения сварочных работ в подземных условиях требовалось провести целый ряд мероприятий для обеспечения безопасности. Установленные в мастерской подъемные механизмы помогут проводить замену массивных частей крупной техники, проводить демонтаж и монтаж техники», - рассказал Меэлис Голдберг об особенностях подземной мастерской.

Конкурентоспособность крупной энергетики Eesti Energia, в которую входит добыча сланца, а также производство электроэнергии, сланцевого масла, зависит и от себестоимости сланца. Площадь центральной подземной мастерской свыше 3000 м2, что немногим меньше площади футбольного поля. Проект является одним из примеров инженерно-технического решения, направленного на увеличение эффективности процесса добычи сланца.

Шахта Estonia входит в состав Enefit Kaevandused, являющегося дочерним предприятием Eesti Energia. На шахте производится большая часть сланца, использующегося в Eesti Energia для производства электроэнергии и сланцевого масла. Ежегодно на шахте добывают порядка 10 миллионов тонн сланца. Штат сотрудников шахты составляет порядка 1200 человек. На шахте используется свыше 130 единиц крупной мобильной техники.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ