Пт, 7.12.2018
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Перевод школ на эстонский язык: законопроект взят в производство

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Eesti keele sõnaraamat.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Решением правления Рийгикогу в производство поступил поданный 6 декабря в парламент Партией реформ законопроект о переводе всего образования в Эстонии на единый эстонский язык обучения (774 OE).

По оценке инициаторов проекта, необходимо дать задание исполнительной власти составить подробный план реализации этого политического решения, в том числе и сотрудничество с самоуправлениями.

Партия реформ вновь передала проект в производство, поскольку на заседании во вторник, 4 декабря, в результате голосования законопроект был отклонен. Необходимо минимум 51 голос. Ведущей комиссией назначена Комиссия по культуре.

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