Перевод школ на эстонский язык: законопроект взят в производство
7 декабря 2018, 9:27
Решением правления Рийгикогу в производство поступил поданный 6 декабря в парламент Партией реформ законопроект о переводе всего образования в Эстонии на единый эстонский язык обучения (774 OE).
По оценке инициаторов проекта, необходимо дать задание исполнительной власти составить подробный план реализации этого политического решения, в том числе и сотрудничество с самоуправлениями.
Партия реформ вновь передала проект в производство, поскольку на заседании во вторник, 4 декабря, в результате голосования законопроект был отклонен. Необходимо минимум 51 голос. Ведущей комиссией назначена Комиссия по культуре.