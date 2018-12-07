Фото и видео: в Хельсинки прошли акции протеста, полиция конфисковала флаги со свастикой

Первым прошло шествие ультраправых радикалов и неонацистов «Навстречу свободе» (Kohti vapautta), собравшее от 200 до 300 демонстрантов. Они размахивали флагами со свастикой, которые вскоре были конфискованы полицией.

Here's some news video we shot today at the two rallies: first, about 300 people at the 'Nazi' rally (Nazis marching with swastikas + supporters + many Soldiers of Odin) // Then 1800 people at 612 parade including lots of Suomen Sisu members + some from Nazi rally. #Finland pic.twitter.com/c91r8CXhvs — David Mac Dougall (@davidmacdougall) December 6, 2018

Многие политики, в числе которых председатель Коалиции Петтери Орпо, глава СДП Антти Ринне и лидер Союза левых сил Ли Андерссон, осудили использование знака нацистов в Финляндии и похвалили действия полиции.

В противовес маршу ультраправых прошла демонстрация под названием «Хельсинки без нацистов» (Helsinki ilman natseja), собравшая примерно 1 800 участников.

Под вечер националисты устроили еще шествие с факелами «612». Оно собрало порядка 1 800 человек.

За весь вечер полиция арестовала шестерых демонстрантов. Четверых - из рядов ультраправых в ходе первой акции протеста и еще двоих, пытавшихся помешать маршу «612».

Старший комиссар Юха Хакола из полиции Хельсинки сказал в интервью Yle, что акции протеста в День независимости стали проходить спокойнее, чем раньше.