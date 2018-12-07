Пт, 7.12.2018
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  • Фото и видео: в Хельсинки прошли акции протеста, полиция конфисковала флаги со свастикой

Фото и видео: в Хельсинки прошли акции протеста, полиция конфисковала флаги со свастикой

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Soome neonatsid eile Helsingis.

ФОТО: Lehtikuva / Reuters / Scanpix

В Хельсинки по случаю Дня независимости вчера было организовано несколько протестных демонстраций, сообщает Yle.

Первым прошло шествие ультраправых радикалов и неонацистов «Навстречу свободе» (Kohti vapautta), собравшее от 200 до 300 демонстрантов. Они размахивали флагами со свастикой, которые вскоре были конфискованы полицией.

Многие политики, в числе которых председатель Коалиции Петтери Орпо, глава СДП Антти Ринне и лидер Союза левых сил Ли Андерссон, осудили использование знака нацистов в Финляндии и похвалили действия полиции.

В противовес маршу ультраправых прошла демонстрация под названием «Хельсинки без нацистов» (Helsinki ilman natseja), собравшая примерно 1 800 участников.

Под вечер националисты устроили еще шествие с факелами «612». Оно собрало порядка 1 800 человек.

За весь вечер полиция арестовала шестерых демонстрантов. Четверых - из рядов ультраправых в ходе первой акции протеста и еще двоих, пытавшихся помешать маршу «612».

Старший комиссар Юха Хакола из полиции Хельсинки сказал в интервью Yle, что акции протеста в День независимости стали проходить спокойнее, чем раньше.

В Оулу также прошли два шествия с факелами, собравшие в целом около 160 демонстрантов. Несмотря на некоторые опасения, акции протеста прошли спокойно под надзором полиции.

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