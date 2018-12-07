Число пассажиров Eckerö Line выросло почти на 30 процентов

По сравнению с ноябрем 2017 года в этом году численность пассажиров, путешествующих судном компании Eckerö Line, увеличилась на 29%, т.е. более чем на 30 000 человек. Причем количество пассажиров выросло на 62%, а пассажиров из других стран — на 55%. Увеличившая количество пассажиров компания Eckerö Line является единственным оператором маршрута Таллинн-Хельсинки, пассажиропоток которого увеличивался в 2018 году каждый месяц.

«Больше всего нас радует то, что на фоне снижения показателей рынка судового сообщения между Эстонией и Финляндией, на линии Таллинн-Хельсинки самым популярным в ноябре по-прежнему было судно Eckerö Line - Finlandia, то есть корабль с самым большим количеством пассажиров», — сказал руководитель отдела маркетинга и международных продаж фирмы Eckerö Line Пеэп Сийнмаа.

«Кроме того, Eckerö Line вновь стала вторым после Tallink оператором на этой линии. Мы набирали популярность как среди эстонцев (по сравнению с прошлым годом рост в ноябре составил 62%), так и среди всех прочих групп клиентов», — добавил Сийнмаа. «В сотрудничестве с Фондом содействия развитию предпринимательства (EAS) и финским туристическим порталом Visit Finland мы проделали огромную работу во имя того, чтобы увеличить количество пассажиров из других стран, и это себя полностью оправдало – в ноябре количество иностранных пассажиров увеличилось на 55%».

По словам Пеэпа Сийнмаа, компания Eckerö Line вела очень активную деятельность на зарубежных рынках, однако и эстонские, и финские пассажиры предпочитают пользоваться судном Eckerö Line. «Наш график рейсов позволяет успеть на работу в Хельсинки: самое первое отправление из Таллинна осуществляется уже в 6 часов утра, а поздними вечерами мы возвращаемся из Хельсинки в 21.40. За два часа, проведенных на судне, можно при желании поработать, сделать покупки или подкрепиться — на борту предлагаются качественные, вкусные и свежие блюда», — добавил Пеэп Сийнмаа.

«Если сравнивать год в целом, то наиболее сильный рост пассажиропотока наблюдался за счет пассажиров из Эстонии – в сравнении с первыми 11 месяцами прошлого года, в этом году в Финляндию путешествовало на 160 000 пассажиров из Эстонии больше. Годовой прирост численности пассажиров наших ближайших соседей —из России и Латвии — составил, соответственно, 73 и 75%. В ситуации, когда жалуются на нехватку пассажиров из Финляндии, у судна MS Finlandia количество финских пассажиров выросло за год на 8%. Последние пять месяцев в количестве пассажиров из Финляндии наблюдалась возрастающая тенденция».

Прирост численности пассажиров Eckerö Line в 2018 году составил 24%, что на 327 000 человек больше, чем за тот же период прошлого года. В течение 2018 года заметно прибавилось пассажиров не только из Эстонии, Латвии, Литвы и России, но и из таких стран как Германия, Китай, Испания, США и Италия.

«Летний туризм в дальние страны из Финляндии продемонстрировал, скорее, тенденцию спада – значит стремительное увеличение пассажиропотока Eckerö Line обусловлено, в основном, нашей активной работой и продажами. Eckerö Line при этом не проводил масштабных ценовых кампаний – наоборот, летом мы даже немного подняли среднюю цену на билет. Сейчас, в конце ноября, мы решили сделать клиентам подарок, и по кампании «черной пятницы» продали клиентам десятки тысяч билетов всего по 1 евро», — рассказал Пеэп Сийнмаа.

Со 2 по 12 января 2019 года судно компании MS Finlandia отправляется на очередное техобслуживание. За это время будут обновлены все внутренние помещения, будет выполнено техническое обслуживание судна. В это время рейсы совершаться не будут.

С начала 2018 года MS Finlandia с понедельника по субботу отправляется из Таллинна в Хельсинки рано утром - в 6 часов . В расписании появился и новый рейс, отправляющийся в 21.40 из Хельсинки в Таллинн ежедневно, кроме суббот. Всего судно MS Finlandia вместе с новыми рейсами имеет от пяти до шести отправлений в день, рейс длится 2 часа и 15 минут.