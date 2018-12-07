Появились новые фотографии банкетов Цеповяза в колонии

На фотографиях Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону, передает «Лента.ру».

Утром 7 декабря пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщило, что начальник управления ведомства по Амурской области «привлечен к строгой дисциплинарной ответственности» после проверки информации о вольготной жизни Цеповяза в колонии. Какое именно взыскание было наложено на главу управления, не уточняется, передает «Интерфакс».

4 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры России сообщил, что в отношении руководства амурской колонии, где сидит Цеповяз, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

В октябре в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз ест красную икру, крабов и жарит шашлыки.