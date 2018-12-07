Пт, 7.12.2018
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Литва намерена сопротивляться части требований ЕС по ограничению вещей из пластмассы

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Пластиковая посуда.

ФОТО: VINCENT KESSLER / REUTERS

Ряд промышленников Литвы считают необоснованными некоторые предложения Евросоюза по ограничению использования различных видов пластмассы, а вместо запретов предлагают улучшать сбор и переработку отходов. Поэтому представители страны на переговорах обещают не одобрять запрет на посуду из дутого полистирола и некоторые другие предложения, сообщила газета Verslo zinios.

"Не только потому, что в Литве есть такая компания (Pack Klaipeda - единственный в Балтийских странах производитель упаковок для яиц и одноразовой посуды из дутого полистирола – BNS), но и потому, что это предложение возникло, можно сказать, за одну ночь, без дискуссий", – пояснила в интервью газете директор департамента по переработке отходов министерства окружающей среды Литвы Агне Багочюте.   

Она отмечает, что Литва также склонна не одобрять требование о том, что переработанный пластик должен использоваться для производства бутылок для напитков, поскольку такая тара может быть небезопасной. Мы также придерживаемся позиции о том, что цели сокращения пластиковых отходов в директиве должны быть унифицированы, а не отдельными для каждой страны-члена. 

Ранее сообщалось, что недавно Европарламент одобрил запрет в Евросоюзе с 2021 года одноразовых пластиковых вещей: столовых приборов, тарелок, соломок для напитков, ушных палочек, палочек для воздушных шаров, особо легкие полиэтилена, одноразовую упаковку для продуктов питания из  дутого полистирола, в которую обычно кладут еду на вынос. 

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