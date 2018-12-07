Япония намерена запретить госзакупки продукции Huawei и ZTE

По данным источника издания в правительстве Японии, чиновники соответствующих органов на встрече в понедельник согласятся заблокировать участие китайских фирм в госзакупках. Газета отмечает, что речь идет о китайских компаниях Huawei и ZTE.

"В мире обеспокоены связями этих двух компаний с китайским правительством. Но мы должны быть уверены, что не остановим наметившуюся в последнее время тенденцию к улучшению японо-китайских отношений", - подчеркнул собеседник газеты.

Ранее правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом прекратить использование оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже.

В начале этого года представители разведки США предостерегли американцев от покупок телефонов, произведенных Huawei и ZTE, заявив, что американские законодатели уже давно обеспокоены "подозрительными связями" этих компаний с правительством КНР. В Huawei между тем продолжают настаивать, что их компания никак не связана с правительством и не занимается актами саботажа в других странах. Там указывают, что по уровню безопасности китайское оборудование ничем не уступает аналогам от финской Nokia или шведской Ericsson.