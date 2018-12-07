Убийство с особой жестокостью: приемного сына обвиняют в нанесении 38 ножевых ран отцу

Согласно обвинению, с вечера 20 июля до раннего утра 21 июля в квартире на улице Петсери в Выру Александр неоднократно избивал кулаками и наносил удары кухонным ножом в голову и в тело 71-летнего отчима.

Всего на теле жертвы было 38 резаных ран, поэтому у прокуратуры есть основание обвинять Александра в убийстве с особой жестокостью, передает Lõuna-Eesti Postimees слова пресс-секретаря Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус.

Также Александра обвиняют в том, что он в той же квартире 20 июля несколько раз ударил кулаками по лицу и рукам, которые прикрывали лицо от ударов, 55-летнюю мать. Это подпадает под ненадлежащее физическое обращение в близких отношениях.

Сбежала из-за насилия

В тот роковой вечер мать, покинувшая квартиру из-за насилия сына, вернулась домой 21 июля и нашла там труп мужа. В ходе полицейской операции вечером того же дня около 19:30 на улице Крейцвальди был задержан подозреваемый в совершении преступления Александр, который в момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Боялись, что однажды случится что-то страшное», - рассказала после трагедии живущая в этом доме женщина. По его словам, в квартире на четвертом этаже в начале каждого месяца была пьянка и июль не сталь исключением.

Известно, что Александр постоянно не проживал в квартире на улице Петсери, а приходил туда выпить вместе с отчимом. Убитый, по словам жильцов дома, в последнее время был немощным. Проходившие в квартире пьянки мешали жильцам дома. «Соседи жаловались, что по ночам неспокойно», - заверил один из жильцов.

«Видел этого приемного сына две недели назад, когда он приходил, сумка его была заполнена водкой, - рассказал жилец дома в июле. – Упал с лестницы, но так удачно, что ни одной бутылки не разбил».