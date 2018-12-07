Без посредников: футбольные звезды создали собственное СМИ

OTRO – это новое СМИ, которое создаётся практически напрямую самими футболистами. Название — одновременно аббревиатура «Our Other Club» и намекает на суть проекта. Otro – переводится с испанского как «другой». Прямо сейчас проект предлагает доступ к обратной стороне жизней 17 звёзд футбола: бывших, настоящих и будущих. Полный список героев: Лионель Месси, Неймар, Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Хамес Родригес, Луис Суарес, Габриэль Жезус, Бенджамин Менди, Лике Мартенс, Давид Луис, Деле Алли, Эрик Кантона, Пауло Дибала, Иско, Тони Дагган, Джером Боатенг, Ромелу Лукаку. И список обещают постоянно наполнять новыми фамилиями.

Футболисты давно говорили о необходимости создания своего СМИ, где между ними и аудиторией не будет журналистов. Невероятно эмоциональный монолог об этом пару лет назад выдал в «Твиттере» Жерар Пике. «Сейчас я кое-что расскажу вам о работе современной прессы. Раз: они делают фото вашего разговора с полицией. Два: пишут, что вы ехали ехали со скоростью 190 км/ч и получили 6 штрафных баллов к своей водительской лицензии. Это ложь, но они врут, чтобы продать фото за 1,5 тысячи евро. Три: сайт покупает фото, не проверяя факты истории. Четыре: новость забирают другие сайты, проверкой фактов не занимается ни один из них – важны только клики. Пять: ущерб нанесен, никого не интересует правда, репутация и последствия.

Я сыт по горло и в ближайшие месяцы создам СМИ, которое будет публиковать только правдивые новости об игроках», – написал Пике.

Чуть позже он и правда создал свой проект, выпустив несколько видеоинтервью с футболистами на базе площадки The Players' Tribune. Интервьюером при этом выступал сам Жерар. Летом его команда сняла получасовой фильм о переживаниях Гризманна относительно своего будущего. Француз маялся по поводу возможного трансфера в «Барселону», и люди Пике снимали всё это для документалки.

Именно там Гризманн объявил о своём решении остаться в «Атлетико». Фильм получился максимально честным и раскрывал практически всю суть переговоров между клубами и с футболистов. Всё это очень не понравилось «Барселоне», сам Жерар признавал это. Но отказался признать проект чем-то неправильным.

«Это совершенно новая концепция, которая позволяет людям быть ближе к игроку. Я не несу ответственность за все эти разговоры в прессе и за его конечное решение. Меня не было на съёмках, и я понятия не имел, какое решение он примет. И я сам офигел от концовки, потому что думал, что трансфер всё-таки состоится.

Да, в этой программе есть близкое общение с игроком, она связана с моей компанией. Но я никак не участвовал в этих событиях. Я не советовал ему ничего, а просто поставил камеру там, чтобы показать, насколько это сложно», – сказал Пике.

Генеральный директор OTRO Джереми Дейл так прокомментировал появление издания: «Футбольные болельщики во всём мире хотят большей связи со своими героями, и мы даём им её. Даже наш нынешний состав превосходит мои самые смелые фантазии. Но по факту основателями проекта стали сами футболисты. Они хотят больше общаться со своими болельщиками напрямую.