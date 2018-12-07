Сергей Лавров, выступая на заседании ОБСЕ, раскритиковал Эстонию

Вчера, 6 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Милане. В своей речи, опубликованной на сайте российского МИДа, он в числе прочего подверг критике Эстонию и Латвию, подчеркнув, что там сохраняется позорный феномен безгражданства.
Уважаемый господин Действующий председатель,
Уважаемые коллеги,
Уважаемый господин Генеральный секретарь,
Хотел бы, прежде всего, поблагодарить итальянское председательство за организацию встречи и атмосферу, которая располагает к взаимоуважительному диалогу и сотрудничеству. Эти ценности отражены в Хельсинкском Заключительном акте, который остается основой для межгосударственного общения и реализации положительной общеевропейской повестки.
К сожалению, соблюдение его ключевых положений не всем по душе. В стремлении добиться превосходства узкая группа стран применяет методы шантажа, давления и угроз, не останавливается перед грубым вмешательством во внутренние дела. Поддержка госпереворота на Украине, беспрецедентное давление на Македонию – яркие тому подтверждения. Безоглядное расширение НАТО, наращивание потенциала альянса на «восточном фланге», развертывание противоракетной обороны США в Европе, нелегитимные санкции под выдуманными предлогами – все это привело к кризису доверия в Евроатлантике. Новые витки создаются в связи с намерением США «похоронить» еще одно международное соглашение – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли сегодня в этой связи специальное заявление, которое распространяется в качестве документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Россия за то, чтобы обсуждать озабоченности не через «мегафон», а профессионально. Мы поддержали инициативу Германии о «структурированном диалоге» по вызовам безопасности. Если мы удержим этот процесс в деполитизированных рамках, то сможем внести вклад в деэскалацию, подготовить почву для работы по контролю над вооружениями, усилить инструменты предотвращения опасных инцидентов. Ясно, однако, что для этого нужны регулярные контакты между военными, но Запад их заморозил и пока отказывается возобновлять.
Ценим вклад ОБСЕ в борьбу с терроризмом, его пропагандой и финансированием, в обмен информацией по иностранным террористам-боевикам. Важно повысить роль Организации и в борьбе с наркоугрозой.
Объединительный потенциал заложен в тематике экономической взаимосвязанности и сопряжения интеграционных процессов. «Платформа кооперативной безопасности», принятая в ОБСЕ по инициативе Евросоюза, ‑ хорошая основа для контактов между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС).
К сожалению, деградирует ситуация в правочеловеческой области. Идет наступление на свободу средств массовой информации, языковые, образовательные, религиозные права. В странах ЕС – Латвии и Эстонии – сохраняется позорный феномен безгражданства. На Украине принимаются законы, ведущие к запрету других языков, кроме украинского, во всех сферах жизни. При этом Киев обещает послабления, но только для языков стран Евросоюза, показывая тем самым, что его цель – дискриминация и, более того, уничтожение русского языка, на котором, напомню, разговаривает большинство граждан Украины. Надеюсь, что страны Евросоюза хорошо понимают этот замысел, грубо нарушающий не только международные обязательства Киева, но и Конституцию Украины. Все это требует незамедлительного вмешательства Верховного комиссара по делам национальных меньшинств.
Озабочены стремлением ряда стран зачистить информационное пространство от инакомыслия под предлогом борьбы с пропагандой. Судя по всему, мы идем обратно к цензуре. Журналисты подвергаются дискриминации во Франции, США, Великобритании, на Украине, в странах Прибалтики. Неприемлемы попытки формирования «белых» и «черных» списков медиаресурсов. На это обязан реагировать Представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации.
Мы внесли на рассмотрение нашего заседания проекты документов о защите языковых и образовательных прав нацменьшинств и свободном доступе журналистов и медийных структур к информации. Поддерживаем декларацию по средиземноморскому измерению ОБСЕ. Напоминаем о важности принятия деклараций в защиту христиан и мусульман. Это остро необходимо в свете бедственного положения христиан в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и усиления межконфессиональной напряженности в Евросоюзе.
Из года в год подчеркиваем опасность переписывания истории, героизации нацизма. Уродливые формы это приобрело, в частности, в Латвии, где чествуют ветеранов «Ваффен-СС». На Украине под знаменами той же «СС» происходит разгул национал-радикалов. Надеемся, что недавно принятая резолюция Европарламента «О росте неофашистского насилия в Европе», в которой есть и ссылка на соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, поможет членам Евросоюза занять принципиальную позицию в отношении подобных омерзительных явлений.
Востребованы антикризисные усилия ОБСЕ. Ее представители при нашей поддержке координируют переговоры Киева и Донбасса в Контактной группе. Работает Специальная мониторинговая миссия на Украине в строгом соответствии со своим мандатом. Безальтернативной основой преодоления внутриукраинского конфликта остается минский «Комплекс мер», выполнение которого, равно как и выполнение решений лидеров «нормандской четверки», упорно саботирует Киев. Усилия по урегулированию украинского кризиса наталкиваются на всё новые препятствия, включая грубое вмешательство государства в дела церкви, что лишь усугубляет и без того непростую внутриполитическую ситуацию, раскалывает общество. Поразительно, что киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки. Это в полной мере относится и к недавней провокации, устроенной Военно-морскими силами Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения на Донбассе.
Поддерживаем усилия ОБСЕ в приднестровском и нагорно-карабахском урегулировании, ее сопредседательство в Женевских дискуссиях по Закавказью.
Нельзя ослаблять внимание к Балканам. Напоминаем, что мандаты институтов и миссий ОБСЕ не предусматривают содействие евроатлантической интеграции стран региона. Надо эти мандаты уважать. Недопустимо участие Косово в мероприятиях ОБСЕ в качестве «государства», потакание Приштине в её действиях, нарушающих резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН. Ожидаем, что Евросоюз добьется от Приштины выполнения договоренностей, достигнутых ей с Белградом при посредничестве Брюсселя, включая создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово.
Мы за то, чтобы продолжать реформу ОБСЕ. Организации нужен Устав, процедуры для исполнительных структур, порядок в наблюдении за выборами, человеческом измерении, кадровых и финансовых делах.
Убеждены, только на принципах взаимного уважения и учета интересов можно вывести ОБСЕ на ее «проектную мощность» и продвинуться к цели, поставленной саммитом в Астане: формированию сообщества равной, всеобъемлющей и неделимой безопасности. Главным ориентиром в нашей работе должны быть интересы людей. А они – люди – вопреки всему, укрепляют связи в сферах культуры, науки, образования, спорта, бизнеса; стремятся к мирной, безопасной жизни и не хотят конфронтации. Призываем не жертвовать интересами наших граждан ради геополитических игр, будь то в Средиземноморье или на Украине.
В заключение хотел бы пожелать успехов Словакии как будущему председателю ОБСЕ.
Спасибо за внимание.