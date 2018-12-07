Сергей Лавров, выступая на заседании ОБСЕ, раскритиковал Эстонию

Уважаемый господин Действующий председатель,

Уважаемые коллеги,

Уважаемый господин Генеральный секретарь,

Хотел бы, прежде всего, поблагодарить итальянское председательство за организацию встречи и атмосферу, которая располагает к взаимоуважительному диалогу и сотрудничеству. Эти ценности отражены в Хельсинкском Заключительном акте, который остается основой для межгосударственного общения и реализации положительной общеевропейской повестки.

К сожалению, соблюдение его ключевых положений не всем по душе. В стремлении добиться превосходства узкая группа стран применяет методы шантажа, давления и угроз, не останавливается перед грубым вмешательством во внутренние дела. Поддержка госпереворота на Украине, беспрецедентное давление на Македонию – яркие тому подтверждения. Безоглядное расширение НАТО, наращивание потенциала альянса на «восточном фланге», развертывание противоракетной обороны США в Европе, нелегитимные санкции под выдуманными предлогами – все это привело к кризису доверия в Евроатлантике. Новые витки создаются в связи с намерением США «похоронить» еще одно международное соглашение – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли сегодня в этой связи специальное заявление, которое распространяется в качестве документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Россия за то, чтобы обсуждать озабоченности не через «мегафон», а профессионально. Мы поддержали инициативу Германии о «структурированном диалоге» по вызовам безопасности. Если мы удержим этот процесс в деполитизированных рамках, то сможем внести вклад в деэскалацию, подготовить почву для работы по контролю над вооружениями, усилить инструменты предотвращения опасных инцидентов. Ясно, однако, что для этого нужны регулярные контакты между военными, но Запад их заморозил и пока отказывается возобновлять.

Ценим вклад ОБСЕ в борьбу с терроризмом, его пропагандой и финансированием, в обмен информацией по иностранным террористам-боевикам. Важно повысить роль Организации и в борьбе с наркоугрозой.

Объединительный потенциал заложен в тематике экономической взаимосвязанности и сопряжения интеграционных процессов. «Платформа кооперативной безопасности», принятая в ОБСЕ по инициативе Евросоюза, ‑ хорошая основа для контактов между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС).

К сожалению, деградирует ситуация в правочеловеческой области. Идет наступление на свободу средств массовой информации, языковые, образовательные, религиозные права. В странах ЕС – Латвии и Эстонии – сохраняется позорный феномен безгражданства. На Украине принимаются законы, ведущие к запрету других языков, кроме украинского, во всех сферах жизни. При этом Киев обещает послабления, но только для языков стран Евросоюза, показывая тем самым, что его цель – дискриминация и, более того, уничтожение русского языка, на котором, напомню, разговаривает большинство граждан Украины. Надеюсь, что страны Евросоюза хорошо понимают этот замысел, грубо нарушающий не только международные обязательства Киева, но и Конституцию Украины. Все это требует незамедлительного вмешательства Верховного комиссара по делам национальных меньшинств.