Обломки самолета рассказывают старую героическую историю

Сбитые советские летчики семь дней дрейфовали в холодном и промозглом сентябрьском море, пока их не спасли, пишет Postimees.
В нескольких десятках километров на северо-запад от Хийумаа на морском дней лежит бомбардировщик времен Второй Мировой войны, история которого больше похожа на приключенческий роман.
Это не совсем обычно, чтобы упавший в море самолет находили в целостном виде и в настолько хорошем состоянии, что окружающие его пазлы можно собрать воедино до самых мелких деталей. Какое-то время назад это и произошло.
Когда в начале 2016 года в интересах прокладки газовой трубы Nord Stream 2 исследовали морское дно, случайно была раскрыта тайна, которую Финский залив хранил в себе более 70 лет. 3D-фотографии показали, что прямо в устье залива на морском дней лежит что-то, очень сильно напоминающее корпус самолета.
Чтобы получить ясность, Финский музей авиации пригласил международную группу Badewanne, состоящую из опытных водолазов.
Среди водолазов был и эстонец Ивар Теффнер (40). В будние дни он руководит работой центра морской охраны Департамента полиции и погранохраны, а в свободное время занимается техническим нырянием.
Имеющий 18-летний водолазный опыт Теффнер достиг того уровня, до которого в Эстонии доходят лишь единицы, а у наших ближайших соседей таких немного. «Мы отправились с удовольствием (нырять к обломкам – Х.М.). Это же так интересно!» – сказал он.
Удивление в кабине
Обломки самолета времен Второй Мировой войны находятся на глубине в 100 метров, спуск на которые не является чем-то таким, что может выполнить каждый водолаз. Обычные любители погружаются на глубину до 40 метров, а дальше необходим уже очень большой опыт и соответствующее обучение.
Понятно, что такое опасное дело требует основательной подготовительной работы. Вероятность, что что-то пойдет наперекосяк, нужно свести к нулю еще до выхода из порта.
А погружение удалось: за четверть часа на дне сделали необходимые кадры и определили серийный номер самолета. Это позволило найти информацию в архивах.
Сам самолет носом зарылся в ил и на удивление водолазов очень хорошо сохранился. Но у обломков оказалось вызывающее еще большее удивление оснащение.
«Было видно, что кокпит открыт. И аварийный рычаг находится в открытом положении, – сказал Треффнер. – Это явно означало то, что кто-то выбрался наружу, или, по крайней мере, попытался это сделать».
Так загадочные обломки стали еще более загадочными – действительно ли экипаж смог спастись? Как самолет вообще оказался на дне моря?
На помощь призвали Финский музей авиации и других знакомых, которые получили доступ к архивам, и пазлы сошлись. Ивар Треффенр рассказал, как развивались события 74 года назад.
История экипажа одного бомбардировщика
Сентябрь 1944 года был холодный и промозглый, но ситуация на Финском заливе была противоположной – огненно-горячей. Войска Красной армии приближались к Эстонии и немецким судам нужно было проходить через ад, чтобы добраться до своих, и вывезти их в безопасное место.
Война на тот момент шла уже несколько лет, и весь Финский залив был заминирован. Поскольку никто больше не знал, как обойти мины, – вероятность подорваться была очень большой – Советский Союз без особой надобности не разбазаривал свои морские силы. Корабли безопасно стояли у причалов в Корнштрадте, и основной упор делался на авиацию.
18 сентября с аэропорта под Ленинградом стартовала пара 51-го минно-торпедного авиационного полка Советского Союза. Она состояла из бомбардировщика под командованием Александра Богачева и второго самолета Douglas A-20G.
В команду последнего входили пилот и командир экипажа Гусман Бикмеевич Мифтахудинов, штурман Глеб Михайлович Локатов и стрелок-радист Юрий Фролович Аксенов.
Все трое были молодыми и зелеными. 22-летний Мифтахудинов попал на действующую службу три года назад, что летал он всего два месяца.
В тот же день после обеда на северо-западе от Хийумаа они заметили два немецких судна – отправленное для эвакуации людей из Таллинна транспортное судно Moltkefels и охранявший его минный тральщик M151.
Мифтахудинов снизился и в нескольких сотнях метров от судов выпустил по ним бомбы. Они пролетали как плоские камушки по поверхности воды на высоте в паре десятков метров. Атака для зеленого экипажа железной птицы оказалась полной катастрофой, поскольку ни в одно из судов они не попали. Их неудача дала фору немцам, которые в свою очередь не промахнулись и сбили самолет Мифтахудинова. Он пролетел несколько десятков километров в сторону севера и сел на море.
Удар был очень сильным, но все члены экипажа выжили. Мифтахудинов на какое-то время потерял сознание, но хуже него пострадал штурман Локалов, который сломал руку и получил другие травмы. А лучше дела оказались у стрелка Аксенова, который первым выбрался из самолета, помог остальным и вместе с ними раскрыл спасательный плот.
Но злоключения летчиков не закончились: плот, который должен был наполниться автоматически, по каким-то причинам этого не сделал. Экипажу не оставалось ничего другого, кроме как вручную надувать плот и оставаться ждать помощи.
Но помощь не шла, поскольку, как было сказано, территория была заминирована. Итого летчики дрейфовали семь суток, пока финский патрульный катер не подобрал их в окрестностях Аландских островов. Ослабшим военным оказали первую помощь и доставили их в Хельсинки, откуда они смогли вернуться на родину.
Через несколько месяцев Мифтахудинов снова был готов к полетам и взял курс на Гданьск. Новая атака показалась молодому пилоту давно ожидаемым джекпотом: бомбы достигли немецкого парохода, который навечно остался на морском дне.
Но в тот момент сбили и самого бомбардировщика. Погиб как Мифтахудинов так и члены его экипажа.
А управлявший вторым самолетом той пары Богачев позже стал Героем Советского Союза.
Badewanne, состоящий из профессионалов своего дела
Водолазы Badewanne. Ивар Треффнер во втором ряду, второй справа.
Erakogu
Badewanne – это группа, состоящая из технических водолазов, которая работает уже два десятка дет. Сначала она состояла только из финнов, но со временем компания сильно изменилась. Появились шведы, немцы и даже один итальянец. Ивар Треффнер до сих пор остается единственным эстонцем, которого невероятно опытные водолазы приняли к себе. Он вообще был первым иностранцем, присоединившимся к группе.
За это время Badewanne обнаружили несколько до сих пор неизвестных обломков, провели основательное обследование и сфотографировали-сняли уже известные обломки. В 2012 году телеканал National Geographic показал снятый Badewanne материал про немецкую подлодку времен Второй Мировой войны.
Следующим летом есть план снова погрузиться на дно у Хийумаа, где во времена Первой Мировой войны погибли семь немецких судов. На данный момент найдены останки двух из них, но предполагаемые места гибели остальных тоже известны. Их планируют поискать.
«В Эстонии еще так много неисследованных мест. Я думаю, что в наших водах работы еще как минимум на сто лет»,- говорит Ивар Треффнер.
Почему группу назвали Badewanne? Так немцы во время войны называли Финский залив, поскольку он напоминал им ванну.
Бомбардировщик A-20G Boston
Произведенный в США на заводе Дуглас в Санта Монике бомбардировщик Douglas A20-G Boston в свое время был настоящим чудом техники – на нем первым была установлена двойная пушка Martini.
Сам самолет был 11 метров в длину и 18 метров в ширину.
Найденный на дне Финского залива экземпляр принадлежит к числу тех, которые были произведены с июля по сентябрь 1943 года. В ту же партию входили 300 самолетов.
После сборки самолеты через Аляску и Сибирь доставили в Москву, откуда они продолжили свой путь. Большая часть из них нашли свой конец во время войны.