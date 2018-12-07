Обломки самолета рассказывают старую героическую историю

Badewanne, состоящий из профессионалов своего дела

Водолазы Badewanne. Ивар Треффнер во втором ряду, второй справа. Erakogu

Badewanne – это группа, состоящая из технических водолазов, которая работает уже два десятка дет. Сначала она состояла только из финнов, но со временем компания сильно изменилась. Появились шведы, немцы и даже один итальянец. Ивар Треффнер до сих пор остается единственным эстонцем, которого невероятно опытные водолазы приняли к себе. Он вообще был первым иностранцем, присоединившимся к группе.

За это время Badewanne обнаружили несколько до сих пор неизвестных обломков, провели основательное обследование и сфотографировали-сняли уже известные обломки. В 2012 году телеканал National Geographic показал снятый Badewanne материал про немецкую подлодку времен Второй Мировой войны.

Следующим летом есть план снова погрузиться на дно у Хийумаа, где во времена Первой Мировой войны погибли семь немецких судов. На данный момент найдены останки двух из них, но предполагаемые места гибели остальных тоже известны. Их планируют поискать.

«В Эстонии еще так много неисследованных мест. Я думаю, что в наших водах работы еще как минимум на сто лет»,- говорит Ивар Треффнер.

Почему группу назвали Badewanne? Так немцы во время войны называли Финский залив, поскольку он напоминал им ванну.