За более чем 50 лет работы в группе и в сольных проектах сочиненные им песни стали вдохновением для нескольких поколений музыкантов, говорится в обращении группы.

Солист группы The Charlatans Тим Берджесс написал в «Твиттере», что идеальные трехминутные песни Шелли были саундтреком тинейджеров.

Pete Shelley wrote perfect three minute pop songs. The soundtrack to being a teenager. You’ll be missed Pete but you’ll be remembered for a long long time for your brilliant music https://t.co/bt03fGbcgd