За более чем 50 лет работы в группе и в сольных проектах сочиненные им песни стали вдохновением для нескольких поколений музыкантов, говорится в обращении группы.

Солист группы The Charlatans Тим Берджесс написал в «Твиттере», что идеальные трехминутные песни Шелли были саундтреком тинейджеров.

Pete Shelley wrote perfect three minute pop songs. The soundtrack to being a teenager. You’ll be missed Pete but you’ll be remembered for a long long time for your brilliant music https://t.co/bt03fGbcgd — Tim Burgess (@Tim_Burgess) 6 декабря 2018 г.

Певица Трейси Торн, ранее выступавшая в группе Everything But The Girl, назвала Шелли «удивительным песенником».

Писатель Нил Гейман написал в «Твиттере», что вместе с Шелли умерла частичка его молодости.

По словам музыкального критика Стефана Томаса Эрлеуайна, Buzzcocks была одной из самых авторитетных групп, появившихся на волне популярности панк-рока.

«Buzzcocks нашли вдохновение в энергии Sex Pistols, но они не стали копировать неистовые политические взгляды Pistols», - написал он на сайте AllMusic.

«Стихи песен Шелли - то смешные, то страдальческие - рассказывали о взрослении и любви и относятся к числу лучших и самых проницательных поэтических сочинений той эпохи», - пишет Эрлеуайн.

Почему в Эстонии

В 2012 году Шелли переехал на родину своей жены Греты в Эстонию. Как рассказал Шелли в 2013 году в интервью новозеландскому журналу Stuff, его супруга и ее семья - родом из Эстонии, но выросла она в Канаде.

«Наша свадьба состоялась два года назад, и у нас была лишь маленькая квартирка в Лондоне, в которой стало тесновато. Мы приехали в Таллинн погостить у родственников, и это такое красивое место. Это объект Всемирного наследия, он хороший и спокойный. Там, где я жил в Лондоне, в три часа утра можно было слышать вой сирен с улицы. Здесь более безмятежно, и до Лондона всего три часа лететь на самолете», - рассказал Шелли изданию.

Весь исторический центр Таллинна имеет статус объекта Всемирного наследия.