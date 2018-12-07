В Эстонии скончался солист группы Buzzcocks Пит Шелли. Ему было 63 года. Предположительно, причиной его смерти стал сердечный приступ.
Наиболее известной композицией панк-группы считается песня Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've).
Менеджер коллектива сообщил Би-би-си, что Шелли (настоящее имя Питер Макниш) скончался в четверг в Эстонии, где он жил последние несколько лет.
По словам музыкального обозревателя Би-би-си Лизо Мзимбы, группа Buzzcocks, сформировавшаяся в английском городе Болтон в 1970-х годах, оказала не меньшее влияние на популярную музыку, чем другая панк-группа Sex Pistols.
В «Твиттере» группы говорится, что Шелли был одним из наиболее влиятельных и продуктивных авторов песен в Британии и одним из основателей коллектива.