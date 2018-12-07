Эксперт по недвижимости: деньги кончаются, строить не на что

По словам руководителя фирмы 1Partner Мартина Вахтера, в следующем году ожидается небольшое снижение объемов продаж.

«Таллиннский рынок недвижимости и строительства в течение нескольких лет находился на подъеме, но сейчас ситуация изменилась: нет денег для зарплат строителям и на закупку материалов, а у покупателей нет денег для приобретения квартир. Несколько проектов уже приостановлено, так как девелоперы больше не справляются с ростом цен. Теперь, когда время реализации объектов продлевается, появляются предложения о продаже, в которых покупателей завлекают бесплатной кухонной мебелью и даже автомобилем или турпоездкой в качестве премии. Девелоперы предлагают скидку до 100 000 евро на последние непроданные квартиры в своих жилых комплексах», - сказал Вахтер.

«Так как крупные местные строительные объекты – торговый центр Т1 и Таллиннская тюрьма - были завершены, а активность на рынке Северных стран, скорее всего, будет падать, в следующем году не стоит ожидать продолжения роста цен на строительные работы и, следовательно, на недвижимость. Скорее будет спад. Однако топтание на месте после стремительного роста может оказаться разумным и оздоравливающим», - добавил Вахтер.

В ноябре в Таллинне было заключено 1209 сделок купли-продажи недвижимости, что на 8% меньше, чем в октябре. В ноябре квадратный метр квартиры в Таллинне в среднем составил 1813 евро, что на 3,3% ниже, чем в предыдущем месяце.