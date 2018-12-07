Крупные изменения в мире бизнеса: паевым товариществам больше не нужен счет в эстонском банке

Согласно внесенным в закон поправкам, при основании товарищества с ограниченной ответственностью (паевого товарищества) банковский счет фирмы может быть в банке любой страны, входящей в Европейское экономическое пространстве. Это значит, что у предприятия может быть предлагаемый зарегистрированными в Великобритании финансово-технологическими предприятиями Transferwise (Borderless счет) или Monese виртуальный банковский счет.

Поправки поддержали 75 парламентариев. Проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Действовавшее ранее ограничение, не позволяло э-резидентам регистрировать в Эстонии товарищества с ограниченной ответственностью без открытия счета в одном из местных банков. Предложенные Министерством юстиции поправки в Коммерческий кодекс обосновываются тем, что наличие такого запрета мешает иностранным инвесторам вкладывать деньги в эстонские фирмы.

Банковский счет необходим для того, чтобы свежеиспеченное предприятие могло перевести на него паевой капитал в размере 2500 евро. Изменение не касается акционерных обществ, для открытия которых по-прежнему будет требоваться счет ценных бумаг в Эстонии.

В настоящее время с эстонскими предприятиями связаны примерно 15% э-резидентов, но отсутствуют точные данные о том, скольким из них требование о наличии банковского счета в Эстонии мешает открыть предприятие или инвестировать в него.