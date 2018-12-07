Samsung — одна из крупнейших мировых компаний, которые производят самые разные электронные приборы — от смартфонов до холодильников. Фирма занимает лидирующее положение на рынке Android-смартфонов, так что каждый год множество верных поклонников ждут выхода новинок. Самые свежие устройства 2018 вы увидите в передаче Digitark.

Отличный смартфон и крепкий флагман, которым приятно пользоваться. У него есть свои фишки и характер. Прекрасная альтернатива для тех, кто любит рисовать и постоянно делает наброски, но не хочет носить с собой повсюду планшет, альтернатив просто нет. И не менее великолепный выбор для тех, кто рисовать не любит, но зато любит выбирать лучшее.