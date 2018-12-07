Во Франции массово отменяют матчи

В Париже не утихают протесты против повышения цен на топливо, а также против политики реформ президента Эммануэля Макрона. Демонстранты блокируют дороги, строят баррикады, закидывают полицейских дымовыми шашками и файерами, а правоохранительные органы в ответ применяют против них водомёты и слезоточивый газ.
Правительство в итоге ввело полугодовой мораторий на повышение топливных налогов, но страсти не утихают. В результате пострадал чемпионат Франции по футболу, передает championat.com.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что более 89 000 сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции 8 декабря. В Париже на демонстрациях порядок будут обеспечивать 8000 стражей порядка.
В итоге по просьбе полиции матч 17-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Лион», который должен был состояться 8 декабря, перенесли. Также был перенесён матч «ПСЖ» с «Монпелье».
Вчера последовала новая волна переносов. Матчи «Анже» — «Бордо», «Сент-Этьен» — «Марсель» и «Ним» — «Нант», которые были запланированы на 8 и 9 декабря соответственно, перенесли на другие даты.
Полиция обратилась к руководству лиги с соответствующей просьбой, поскольку не смогла гарантировать обеспечение безопасности на матчах – основные силы правоохранителей будут направлены именно на протестные акции.