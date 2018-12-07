Роберт Мюллер

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В обзоре британской прессы:

Спецпрокурор, Ассанж, советник Трампа, RT и письма Клинтон

Спецпрокурор Роберт Мюллер, по всей вероятности, изучает выступления Теда Маллока, который был одним из советников Дональда Трампа во время президентской гонки в США, в эфире российского телеканала RT, сообщает Guardian.

Следователи обратились к Маллоку, который проживает и работает в Лондоне, чтобы он рассказал о своих частых появлениях в программах RT, который американские спецслужбы называют одним из основных инструментов пропаганды России. Предполагаемый интерес спецпрокурора к RT любопытен еще и потому, что телеканал поддерживает тесные связи с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

В 2016 году сайт WikiLeaks опубликовал десятки тысяч электронных писем, которые были украдены у руководителей Демократической партии российской разведкой. Россия отрицает свое участие в этом, а Ассанж уверяет, что получил письма не от России, оговаривается Guardian.

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