Специалисты DxOMark объявили iPhone XR лучшим смартфоном с одинарной камерой

По итогам тестирования специалисты назвали iPhone XR лучшим смартфоном с одинарной камерой. Суммарно он набрал 101 балл, при этом за фотовозможности ему присвоили 103 балла, а за видеосъемку — 96 баллов.

iPhone XR оснащается одинарной тыльной камерой с сенсором, как у двойных камер iPhone XS и XS Max. Соответственно, возможности по съемке фото в большинстве ситуаций совпадают с iPhone XR, XS и XS Max. Отмечается отличная экспозиция в любых условиях освещения, автофокус, широкий динамический диапазон и отличное соотношение шума к детализации, пишет ferra.ru.