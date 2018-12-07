Специалисты DxOMark объявили iPhone XR лучшим смартфоном с одинарной камерой

Компания DxO Labs, владеющая известным сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, провела тестирование iPhone XR, самого доступного смартфона среди новинок Apple 2018 года.
По итогам тестирования специалисты назвали iPhone XR лучшим смартфоном с одинарной камерой. Суммарно он набрал 101 балл, при этом за фотовозможности ему присвоили 103 балла, а за видеосъемку — 96 баллов.
iPhone XR оснащается одинарной тыльной камерой с сенсором, как у двойных камер iPhone XS и XS Max. Соответственно, возможности по съемке фото в большинстве ситуаций совпадают с iPhone XR, XS и XS Max. Отмечается отличная экспозиция в любых условиях освещения, автофокус, широкий динамический диапазон и отличное соотношение шума к детализации, пишет ferra.ru.
Конечно, смартфон проигрывается своим более дорогим собратьям в ситуациях, когда подключается второй сенсор с телефотооптикой. Не стоит ожидать от него хороших фото с зумом, также как и портретного режима с эффектом боке.