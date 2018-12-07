Звезды английского футбола устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками

Во время нее 12 игроков «канониров», среди которых были лидеры команды Генрих Мхитарян, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамейянг и Месут Озил, неоднократно нарушили спортивный режим. Некоторые футболисты употребляли алкоголь и веселящий газ.

«Они принесли с собой емкости с веселящим газом и дышали им. Некоторые даже теряли сознание. Выглядело все это просто дико», — рассказал изданию свидетель случившегося.

Специально для вечеринки в один из элитных клубов Лондона были приглашены 70 девушек. Спортсмены потратили на алкоголь 25-30 тысяч фунтов стерлингов.

Отмечается, что руководство клуба в курсе произошедшего. С футболистами, участвовавшими в мероприятии, проведут профилактические беседы.

В настоящее время «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 31 очко. У лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков больше. Обамеянг возглавляет гонку бомбардиров турнира с 10 забитыми мячами в 15 матчах.