Пт, 7.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Звезды английского футбола устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками

Звезды английского футбола устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Футболисты лондонского «Арсенала»

ФОТО: DAVID KLEIN / REUTERS

Футболисты лондонского «Арсенала» перед началом сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) устроили масштабную вечеринку.

Во время нее 12 игроков «канониров», среди которых были лидеры команды Генрих Мхитарян, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамейянг и Месут Озил, неоднократно нарушили спортивный режим. Некоторые футболисты употребляли алкоголь и веселящий газ.

«Они принесли с собой емкости с веселящим газом и дышали им. Некоторые даже теряли сознание. Выглядело все это просто дико», — рассказал изданию свидетель случившегося.

Специально для вечеринки в один из элитных клубов Лондона были приглашены 70 девушек. Спортсмены потратили на алкоголь 25-30 тысяч фунтов стерлингов.

Отмечается, что руководство клуба в курсе произошедшего. С футболистами, участвовавшими в мероприятии, проведут профилактические беседы.

В настоящее время «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 31 очко. У лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков больше. Обамеянг возглавляет гонку бомбардиров турнира с 10 забитыми мячами в 15 матчах.

Больше мрачных и странных

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ