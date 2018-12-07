Почему сейчас все больше людей страдает от плохой звукоизоляции жилища?
7 декабря 2018, 12:59
Хорошая слышимость в квартире — проблема распространенная. Причем страдают от нее не только обитатели хрущевок, но и владельцы квартир в новых домах. В проблеме разбирается Houzz.ru.
Начнем с ностальгических воспоминаний "В СССР все было лучше". При этом - никакой иронии! Советские интерьерные привычки худо-бедно улучшали шумоизоляцию квартиры даже без специальных материалов для стен. Теперь мы избавились от них как от морально устаревших и взамен получили отличную слышимость. Что именно мы сделали?
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А вот о том, как все-таки грамотно избавитьсяот шума, читайте ЗДЕСЬ.