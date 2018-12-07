Почему сейчас все больше людей страдает от плохой звукоизоляции жилища?

Начнем с ностальгических воспоминаний "В СССР все было лучше". При этом - никакой иронии! Советские интерьерные привычки худо-бедно улучшали шумоизоляцию квартиры даже без специальных материалов для стен. Теперь мы избавились от них как от морально устаревших и взамен получили отличную слышимость. Что именно мы сделали?