Пт, 7.12.2018
И до весны никто не обнаружит: так и буду лежать в спортивном костюме, весь в отражателях. Андрес Анвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Почему сейчас все больше людей страдает от плохой звукоизоляции жилища?

Почему сейчас все больше людей страдает от плохой звукоизоляции жилища?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Хорошая слышимость в квартире — проблема распространенная. Причем страдают от нее не только обитатели хрущевок, но и владельцы квартир в новых домах. В проблеме разбирается Houzz.ru.

Начнем с ностальгических воспоминаний "В СССР все было лучше". При этом - никакой иронии! Советские интерьерные привычки худо-бедно улучшали шумоизоляцию квартиры даже без специальных материалов для стен. Теперь мы избавились от них как от морально устаревших и взамен получили отличную слышимость. Что именно мы сделали?

  • Убрали ковры со стен и пола.
  • Вынесли совковые мебельные секции во всю стену.
  • Отправили на свалку подписные издания - они метры съедают и пыли добавляют, а вмпсте с ними и книжные полки.
  • Перестали хранить лишние вещи вроде свернутых рулоном ковров и чемоданов по углам и антресолям.

Кроме того:

  • начали укладывать ламинат без акустической прослойки;
  • вместо покраски стали использовать натяжной потолок — слышимость стала лучше, чем была до ремонта: теперь он работает как динамик.

А вот о том, как все-таки грамотно избавитьсяот шума, читайте ЗДЕСЬ. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ