Несколько фирм предлагают льготы таллиннским пенсионерам

Среди фирм, предоставляющих льготы, ПТ «Евроаптеэк», дающая пенсионерам скидку на все нерецептурные лекарства и другие аптечные товары в размере 10 процентов стоимости покупки, но в пределах пяти евро в месяц (60 евро в год), ПТ «Фарма холдинг» («Сюдамеаптеэк»), предоставляющая аналогичные льготы, АО «Инфотарк» («Бюроомааильм»), предоставляющая скидку в пять процентов со всех товаров, среди которых канцпринадлежности, мебель для офисов, офисная техника и т.д.

Кроме того, это ПТ «Фортуна оптика», предоставляющая скидку на выписанные пенсионеру очки, ПТ «БестЭст инвест», предоставляющая скидку на шины для автомобиля, в паспорте которого собственником или ответственным пользователем значится пенсионер, на пять процентов, на замену шин - на 20 процентов и на запасные части - на 30 процентов, ПТ «ВСА Автоэксперт» , предоставляющая тем же лицам на кузовные работы и покраску автомобиля, а также на ремонт и обслуживание - на десять процентов, на аренду автомобиля - на десять процентов и на стоянку автомобиля на парковке на улице Теллискиви, 57d на четыре евро в месяц, ПТ «Ларсег консульт» за 20 евро вместо обычных 25 обслуживающая на дому у пенсионеров компьютеры.