Пассажирский лайнер вынесло за пределы посадочной полосы из-за дождя

Инцидент произошел, когда лайнер, перевозивший 117 человек, совершал посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. На скользкой поверхности самолет занесло, и он выкатился за границы ВПП, однако смог остановиться, и никто не пострадал, сообщает lenta.ru.

Один из пассажиров поделился фотографией случившегося в Instagram-аккаунте. «Мы живы. Самолет был в паре метров от стоянки с машинами. Безумие», — написал он.