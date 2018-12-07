Невероятно: эстонский отель признан одним из лучших в мире

Pädaste mõis ФОТО: Erakogu

Издание Fodor's Travel отметило расположенную на острове Муху мызу Пядасте. Как сообщает издание, мыза Пядисте с коврами из овечьей шкуры, большими окнами и каминами напоминает бывшие эстонские дворянские загородные дома, откуда открываются прекрасные виды на Балтийский залив и пляж.

Похвалу получил и ресторан мызы Пядасте Alexander, приготовленные из выращенных в саду овощей и фруктов деликатесы, а также местный свежий хлеб.

«Как действующему в Эстонии отелю, для нас большая честь быть признанными наравне с отелями Adlon в Берлине, Le Meurice в Париже и Rooms Kazberg в Грузии», - сказал один из владельцев мызы Пядасте Мартин Бреуэр.