Невероятно: эстонский отель признан одним из лучших в мире

Издание о путешествиях Fodor's Travel составило рейтинг сотни лучших отелей, в который вошел и один представитель Эстонии. Мы единственные из стран Балтии попали в именитый список, среди европейских отелей мы на пятнадцатом месте, пишет Postimees.
Издание Fodor's Travel отметило расположенную на острове Муху мызу Пядасте. Как сообщает издание, мыза Пядисте с коврами из овечьей шкуры, большими окнами и каминами напоминает бывшие эстонские дворянские загородные дома, откуда открываются прекрасные виды на Балтийский залив и пляж.
Похвалу получил и ресторан мызы Пядасте Alexander, приготовленные из выращенных в саду овощей и фруктов деликатесы, а также местный свежий хлеб.
«Как действующему в Эстонии отелю, для нас большая честь быть признанными наравне с отелями Adlon в Берлине, Le Meurice в Париже и Rooms Kazberg в Грузии», - сказал один из владельцев мызы Пядасте Мартин Бреуэр.
При составлении рейтинга Fodor's учитывается и ценновой класс отеля, чтобы вперед выдвинуть те отели, которые предлагают незабываемый опыт по доступной цене. «Эти 100 отелей, безусловно, входят в число лучших в мире, предлагая уникальный и неземной опыт путешествия, каждый из них по-своему незабываемый», - пишет Fodor's.