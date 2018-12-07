На праздники Eesti Raudtee удлинит поезда на российском направлении

Пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Лиллес сказала BNS, что предприятие и компания «Российские железные дороги» договорились увеличить состав поездка Таллинн-Петербург-Москва № 34/33 до 14 пассажирских вагонов, обычно состав включает до семь вагонов плюс вагон-ресторан.

Составы с дополнительными вагонами будут курсировать с 22 декабря по 10 января, в последний день года - 31 декабря - состав в рейс не выйдет ни из Москвы, ни из Таллинна.