Пт, 7.12.2018
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  • На праздники Eesti Raudtee удлинит поезда на российском направлении

На праздники Eesti Raudtee удлинит поезда на российском направлении

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Туристы.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

В связи с ростом числа пассажиров в рождественский и новогодний периоды железнодорожное предприятие Eesti Raudtee организует на российском направлении дополнительные вагоны и отправления.

Пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Лиллес сказала BNS, что предприятие и компания «Российские железные дороги» договорились увеличить состав поездка Таллинн-Петербург-Москва № 34/33 до 14 пассажирских вагонов, обычно состав включает до семь вагонов плюс вагон-ресторан.

Составы с дополнительными вагонами будут курсировать с 22 декабря по 10 января, в последний день года - 31 декабря - состав в рейс не выйдет ни из Москвы, ни из Таллинна.

Дополнительный поезд № 233 из Москвы отправится 28 и 30 декабря и 2, 4 и 6 января с прибытием в Таллинн 29 и 31 декабря и 3, 5 и 7 января в 10:19. Дополнительный поезд Таллинн-Москва № 234 отправится из Таллинна 29 декабря и 3, 5 и 7 января в 19:20.

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