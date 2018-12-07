Volkswagen откажется от двигателей внутреннего сгорания

Как рассказал на конференции в Вольфсбурге директор по развитию Volkswagen Майкл Йост, бензиновые и дизельные моторы нового поколения концерн выпустит в 2026 году, и это поколение двигателей, выбрасывающих в атмосферу CO2, станет последним, как и соответствующая автомобильная платформа концерна.

Топ-менеджер уточнил, что после появления в продаже моделей следующего поколения, работающих на бензине и дизельном топливе, концерн продолжит обновлять их для стран с медленно развивающейся инфраструктурой для электромобилей. Этот процесс, по оценке Йоста, может продлиться до 2050 года.

Напомним, в настоящее время Volkswagen активно работает над технологиями для электромобилей. Так, концерн создал и развивает модульную платформу MEB ((Modular Electrification Toolkit), предназначенную для создания электромобилей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. Кроме того, входящие в концерн компании Audi и Porsche ведут совместную разработку платформы для электромобилей премиум-класса PPE.