Volkswagen откажется от двигателей внутреннего сгорания

Концерн Volkswagen, понесший немалые финансовые и репутационные убытки из-за так называемого "дизельгейта", планирует полностью отказаться от выпуска бензиновых и дизельных моторов и перейти на выпуск экологически чистых электромобилей, пишет Newsru.com со ссылкой на журнал "За рулем".
Как рассказал на конференции в Вольфсбурге директор по развитию Volkswagen Майкл Йост, бензиновые и дизельные моторы нового поколения концерн выпустит в 2026 году, и это поколение двигателей, выбрасывающих в атмосферу CO2, станет последним, как и соответствующая автомобильная платформа концерна.
Топ-менеджер уточнил, что после появления в продаже моделей следующего поколения, работающих на бензине и дизельном топливе, концерн продолжит обновлять их для стран с медленно развивающейся инфраструктурой для электромобилей. Этот процесс, по оценке Йоста, может продлиться до 2050 года.
Напомним, в настоящее время Volkswagen активно работает над технологиями для электромобилей. Так, концерн создал и развивает модульную платформу MEB ((Modular Electrification Toolkit), предназначенную для создания электромобилей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. Кроме того, входящие в концерн компании Audi и Porsche ведут совместную разработку платформы для электромобилей премиум-класса PPE.
Ожидается, что первым серийным электрокаром на платформе MEB станет компактный хэтчбек Volkswagen ID, который должен выйти на рынок в 2020 году. Тогда же Audi планирует вывести на рынок серийную версию концепт-кара E-Tron GT, представленного недавно на автосалоне в Лос-Анджелесе.