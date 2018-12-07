Пт, 7.12.2018
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Город: кто должен чистить тротуары от льда и снега?

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Снег в городе. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Sander Ilvest

Борьба с гололедом на тротуарах - задача собственников участков, объясняет Raepress.

Таллинский коммунальный департамент напоминает, что за состояние тротуаров несут ответственность собственники участков, к которым эти тротуары прилегают. Меры по борьбе с гололедом необходимо принимать не только по утрам, но при необходимости - в течение всего дня.

На территории Таллинна следует для посыпки тротуаров использовать каменную крошку с зернами диаметром 2-6 мм. Применение соли на тротуарах запрещено. Собственников недвижимости просят следить также за состоянием водостоков, вытекающая из которых вода после прошедшего дождя или снегопада может привести к образованию гололеда на тротуарах.

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