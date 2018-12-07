Не хочешь платить алиметны? Подай на жену заявление в полицию

Футболист сделал это, чтобы избежать выплаты алиментов, которые составят треть его дохода. Глушаков получает около 2 миллионов евро за сезон.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, супруги капитана "Спартака" в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал публикацию Телеграм-канала Mash: " Не исключаю, что это может быть правдой. Если действительно так, то, наверное, будут вызывать и опрашивать Дарью, – говорит Жорин. – У Дениса подход к этой ситуации неправильный. Вместо того, чтобы договориться с женой, используются какие-то непонятные схемы. Глушаков ведь, напомню, сначала подавал на развод в суд в Миллерово, где он "национальный герой", но не прописан там, так же, как и его дети супругой. Когда эта история стала достоянием общественности, суд Миллерово передал все документы в Москву. К тому же, были странные истории с требованием от Дарьи алиментов, с блокировкой счетов, с которых сняли деньги.

Сейчас наложили арест в рамках суда, но это стандартная практика. Сторона Глушакова оспаривала это решение и частично его отменили. Хотя если человек не хочет ничего скрывать и готов поделить все пополам, какой смысл оспаривать?

Со счетов в банке зачем-то сняли арест. Непонятно, на каком основании. Мы еще не получили мотивировочную часть этого определения суда. Удивительно конечно, потому что в аналогичных ситуациях накладывается арест на весь период раздела имущества, чтобы ни один из супругов не вывел средства. И здесь тоже суд первой инстанции наложил арест, но вышестоящий – снял. В любом случае будем делать все в соответствии законом и добиваться, чтобы он работал. Если Глушаков написал заявление в полицию, соответственно, начнем разбираться с этим вопросом и давать объяснения.

Правда ли что Глушаков тайно снял 300 миллионов рублей с совместных счетов?

Здесь тоже очень загадочная история. У нас есть такая информация. Это произошло в первой половине августа, когда они перестали вести совместную жизнь. В суде мы заявили ходатайство о запросе движений по счету за последние год или за два. Каково же было наше удивление, когда суд удовлетворил ходатайство, но не за последние годы, а за две недели. И самое удивительное, начиная со второй половины августа. Уже после того, как по нашей информации, средства были выведены. Мы все равно будем добиваться запросов. У нас косвенно есть доказательства, что определенная сумма снята со счетов. Это подтверждают ответы из банков. Только сейчас в рамках суда, пока не можем установить какая именно. Но по нашей информации, действительно достаточно крупная.