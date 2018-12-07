Пт, 7.12.2018
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Золотовалютные резервы Банка Эстонии составили 650 млн евро

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Золото. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

По состоянию на конец ноября золотовалютные резервы Банка Эстонии составили 650 млн евро, на конец октября они составляли 655,9 млн евро, сообщает Банк Эстонии.

Ценных бумаг в резервах центробанка было на конец ноября на 549,2 млн евро, что на 8,6 млн евро меньше, чем на конец октября.

Наличных и вкладов в резервах по состоянию на конец октября насчитывалось 21,1 млн евро, в ноябре они составляли 20,4 млн евро, золотые запасы на 8,9 млн евро остались на уровне октября.

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