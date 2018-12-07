Анализ готов! Могут ли потомки оптантов иметь гражданство Эстонии?

Итоги анализа

Только выдачу свидетельства гражданина Эстонской Республики, который можно было получить непосредственно в Эстонии, нужно считать временем, когда человек начинал реализовывать свое гражданское право. И хотя мирный договор между Эстонией и Россией накладывал на оптантов обязанность в течение года покинуть Советскую Россию, большая часть из них осталась в России.

У оставшихся в России оптантов не было возможности для реализации своего гражданского права, и они не несли обязанности гражданина Эстонии (воинскую повинность, уплату налоги и так далее). Между тем, как сами оставшиеся в России оптанты, так и официальные власти Эстонии надеялись, что выданные комиссией свидетельства о гражданстве Эстонии могут спасти людей от советской мобилизации или налогов, а их имущество от национализации, муниципализации и так далее.

И хотя имущество оптантов не удалось спасти, к ним отнеслись по-человечески. Оптацию пытались сохранить даже в том случае, когда обладатели свидетельства о гражданстве получали советское гражданство, не подавая ходатайства для освобождения от эстонского гражданства. Все это не означало, что эти люди в любом случае и не проходя личной проверки, могли получить для реализации реальное гражданство. Крайние обстоятельства в Советской России и Советском Союзе (голод, принудительная коллективизация, большой террор и так далее) могли принести и особое отношение к эстонской стороне.

В указанной в 4 ст. Тартуского мирного договора обязанности в течение года после оптации покинуть Советскую Россию было важное значение: лишь покинув страну в течение этого времени, человек мог взять с собой «движимое имущество» и в дальнейшем сохранить права на «недвижимое имущество». Для решения спорных вопросов во время оптации Эстония пыталась в созданной смешанной эстонско-российской комиссии заставить признать позицию, что у выбравших эстонское гражданство оптантов есть право и на то имущество, которое советская власть национализировала или реквизировала уже до заключения Тартуского мирного договора.

Советская Россия с этим не согласилась и установила рамки даже для той части имущества, которые оптанты должны были свободно забирать с собой согласно мирному договору. В эстонской переписке между учреждениями, начиная с 1922 года, неоднократно высказывалась позиция, что Эстония по-прежнему относится к оставшимся в Советской России оптантам, как к гражданам Эстонии, выражая в числе прочего надежду на сохранение у этих людей права на имущество и возможные имущественные требования против Советского Союза.

Правовой основной для оптации эстонского гражданства на Украине был договор между Эстонской Республикой и Украинской Народной Республикой (УНР) и прилагавшийся к нему договор об оптации. Гражданство УНР сохранялось и после создания Советского Союза (1922), поэтому возможность оптации из украинского гражданства в эстонское была еще и в 1924 году. Процесс оптации на Украине был запущен в январе 1924 года и завершился в октябре того же года. Часть осевших на Украине эстонцев использовала для переезда в Эстонию полученные от московской комиссии документы.

Из живших в Закавказье эстонцев путем оптации ходатайствовать о получении эстонского гражданства могли лишь те люди, место жительства которых находилось в так называемой нейтральной зоне, обозначенной заключенным в мае 1920 года между Грузией и Советской Россией Московским договором. В этой зоне находились деревни с эстонскими жителями Сальме, Сулеви и другие. В 1921 году этот регион внесли в состав Советской России. В апреле того же года контрольная комиссия по оптации за неделю выдала свидетельства о гражданстве двум сотням живших в нейтральной зоне эстонцам. В других частях Закавказья оптировать гражданство Эстонии было невозможно, поскольку у Эстонии не было заключено ни одного договора с созданными в 1918 закавказскими республиками. Право на оптацию гражданства не могло исходить из обычных положений международного права.

Жившие в Закавказье эстонцы, у которых не было возможности получить гражданство Эстонии в порядке оптации, могли ходатайствовать о зарубежном паспорте у назначенных в закавказские республики представителей Эстонии. По правилам предварительную проверку перед выдачей паспортов осуществляло Министерство внутренних дел и только в том случае, если такую проверку провести было невозможно из-за крайних обстоятельств (война, сложные почтовые условия и так далее), консулы имели право выдать эстонский паспорт самостоятельно.

В таком случае Министерство внутренних дел просматривало позже вынесенные консулами решения и либо утверждало их, либо отменяло. В отношении прибывших в Эстонию по выданным консулами паспортам МВД проводил последующую проверку. Понятие гражданства во времена между войнами настолько сильно отличалось от нынешнего, что решения того периода нельзя переносить в современное правовое пространство. Как современные правовые понятия не подходят для оценки исторических событий, так и историческое право и административная практика не дают ответов для решения современных проблем. Те, кто тогда принимал решения, действовали в политическом, общественном, экономическом и правовом пространстве своего времени, а те, кто принимает решения сегодня, должны учитывать политические, общественные, экономические, правовые, а также человеческие факторы нынешнего времени».