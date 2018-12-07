Картина дня: приговор коплискому стрелку, заявление Лаврова и предупреждение синоптиков

Суд приговорил стрелявшего в охранников в Копли к 15 годам тюрьмы

Харьюский уездный суд в пятницу, 7 декабря, вынес решение по делу о стрельбе на улице Лийнивахе в Пыхья-Таллинне, обвиняемый проведет в тюрьме длительное время. Читайте далее...

Сергей Лавров, выступая на заседании ОБСЕ, раскритиковал Эстонию

Вчера, 6 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Милане. В своей речи, опубликованной на сайте российского МИДа, он в числе прочего подверг критике Эстонию и Латвию, подчеркнув, что там сохраняется позорный феномен безгражданства. Читайте далее...

Убийство с особой жестокостью: приемного сына обвиняют в нанесении 38 ножевых ран отцу

Прокуратура завершила расследование и передала в суд дело 31-летнего Александра, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью его отчима. Судебное заседание назначено на февраль. Читайте далее...

Перевод школ на эстонский язык: законопроект взят в производство

Решением правления Рийгикогу в производство поступил поданный 6 декабря в парламент Партией реформ законопроект о переводе всего образования в Эстонии на единый эстонский язык обучения. Читайте далее...

Уже этим вечером: синоптики объявили об опасных погодных условиях

По сообщению метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу в связи с погодными условиями дороги станут крайне скользкими. Читайте далее...

Агрессия в общественном транспорте: в Таллинне зафиксировано 13 случаев применения физического насилия

За 11 месяцев этого года по вызовам, связанными с происшествиями в столичном общественном транспорте, по всему Таллинну было зарегистрировано 14 преступлений, 13 из них – применение физического насилия и один случай нарушения общественного порядке, сообщил Rus.Postimees Департамент полиции и погранохраны. Читайте далее...

Зарплаты сотрудников семи предприятий вызвали подозрение

Сотрудники Налогово-таможенного департамента (MTA) в ноябре проверили в Ляэне-Вирумаа строительные объекты 37 предприятий, семь предприятий подозреваются в уплате зарплат в конверте, на трех установлено использование труда незарегистрированных работников. Читайте далее...

Эксперт по недвижимости: деньги кончаются, строить не на что

В ноябре в Таллинне было продано 837 квартир, что на 10 процентов меньше, чем в октябре, статистические данные Земельного департамента анализирует руководитель бюро недвижимости 1Partner. Читайте далее...

Возмущенный родитель: ребенку зашили рану на голове без анестезии