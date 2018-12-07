Эдгар Сависаар жалуется на плохое здоровье

«Прочел в интервью Тоомаса Сильдама, что, по мнению Эвестуса, я могу сейчас жить практически нормальной жизнью. Эта „практически нормальная жизнь“ для него означает человека, у которого нет ноги, есть диабет, инфаркт, инсульт, фантомные боли, ишемия», - написал Сависаар.

«Когда эта жизнь станет ненормальной для Эвестуса? Я должен для этого пролежать без сознания в коме еще 40 дней? Или потерять и вторую ногу?» - задался вопросом Сависаар.

Он добавил, что в октябре без всяких судебных заседаний он снова долгое время пролежал в больнице: «На прошлых выходных в одну ночь ко мне приезжала скорая помощь, поскольку давление внезапно очень раскачалось. Для меня это действительно стало нормальностью, но все же надеюсь, что не для других, даже не для Эвестуса», - отметил Сависаар.