Последний шанс: 18 000 жителей Таллинна могут остаться без льгот и бесплатного общественного транспорта

Такая ситуация может возникнуть у человека, арендодатель жилплощади которого выселения жильца попросил самоуправление выписать его, но который по новому месту жительства не зарегистрировался. Угроза оказаться в числе исключенных сейчас реальна в отношении почти 18 тысяч жителей города. В результате они останутся без предоставляемых таллинцам льгот и услуг, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, место для ребенка в детском саду или школе, а также социальные пособия.