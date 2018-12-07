Последний шанс: 18 000 жителей Таллинна могут остаться без льгот и бесплатного общественного транспорта

В соответствии со вступающими в силу со 2 января 2019 года поправками в законодательстве, из Регистра народонаселения будут исключены люди, данные которых занесены туда с точностью до района города по обоснованному требованию собственника жилья.
Такая ситуация может возникнуть у человека, арендодатель жилплощади которого выселения жильца попросил самоуправление выписать его, но который по новому месту жительства не зарегистрировался. Угроза оказаться в числе исключенных сейчас реальна в отношении почти 18 тысяч жителей города. В результате они останутся без предоставляемых таллинцам льгот и услуг, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, место для ребенка в детском саду или школе, а также социальные пособия.
Чтобы избежать такого рода неприятных сюрпризов, город выйдет на связь с этими людьми, чтобы разъяснить им, как этих неприятностей избежать.
Зарегистрировать место жительства можно за несколько минут на портале eesti.ee или с помощью сотрудника Регистра народонаселения в районной управе. Дополнительная информация на сайте tallinn.ee/elukohaandmedkorda.