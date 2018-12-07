Беспорядки во Франции.

ФОТО: REMY GABALDA / AFP

В Париже в ближайшую субботу закроются многие музеи и другие туристические объекты, в том числе Лувр и Эйфелева башня. Власти опасаются новых уличных беспорядков в ходе очередных антиправительственных акций «Желтых жилетов».

Антиправительственные протесты в Париже «породили монстра», заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанье.

Он предупредил, что в субботу к движению «Желтых жилетов» могут примкнуть радикальные элементы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что 89 тысяч полицейских по всей Франции выйдут в эти дни на дежурство, а Париж будут патрулировать бронированные автомобили.

Полиция рекомендовала владельцам магазинов и ресторанов в районе Елисейских полей не открывать свои заведения.