Мужчина открыл стрельбу в кохтла-ярвеском баре: ранен 19-летний юноша

В прошлую субботу поздним вечером в Кохтла-Ярве на улице Калеви началась драка между молодыми людьми 19 и 27 лет, которые не были знакомы друг с другом. После ссоры 19-летний отправился в бар, находящийся на Ярвекюла-теэ. Спустя какое-то время туда пришел и другой участник произошедшей драки. В баре он прицелился в 19-летнего юношу из пневматического пистолета, выстрелил несколько раз в его сторону и ранил потерпевшего. Одна пуля зацепила постороннего человека, который не получил травм.

Полиция задержала подозреваемого во вторник, 4 декабря.

По словам ведущего следователя Йыхвиского полицейского участка Тармо Кютта, в этом году участились инциденты с применением оружия или похожих на оружие предметов. «В этом году в Ида-Вирумаа зарегистрированы 16 преступлений, в которых фигурировало огнестрельное, пневматическое или газовое оружие», - заметил Кютт, добавив, что эта тенденция вызывает беспокойство. «Полиция реагирует на эти случаи со всей серьезностью, и по большому счету не важно, идет ли речь об огнестрельном или пневматическом оружии – стрельба в сторону человека и угрозы оружием или муляжом оружия – серьезное преступление, и жертва обоснованно чувствует угрозу для своей жизни и здоровья».

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, поведение подозреваемого дает основания для его заключения под стражу. «Человек, который для решения конфликтов использует оружие в общественном месте, представляет угрозу для общества своим агрессивным поведением, его необходимо изолировать от общества», - сказал Листов.

4 декабря 27-летнего подозреваемого взяли под стражу на время досудебного производства. Подозреваемый ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке.