«Можем повторить»: школьник выстрелил петербуржцу в глаз из ракетницы, поспорив об итогах Великой Отечественной войны

Петербургский школьник-националист стал фигурантом уголовного дела после того, как открыл стрельбу по участнику дискуссии об итогах Великой Отечественной войны. Пострадавший получил ранение лица, передает Newsru со ссылкой на "Интерфакс".
Источник в правоохранительных органах пояснил, что в начале декабря ученик 11-го класса школы N519 был задержан в связи с инцидентом, который случился ранним утром 20 сентября у дома N61 на Бухарестской улице.
По предварительным данным, подросток вступил в дискуссию об итогах Великой Отечественной войны с мужчиной 1983 года рождения. На почве идеологических разногласий школьник избил мужчину и выстрелил ему в лицо из устройства "Сигнал охотника".
"Потерпевший был госпитализирован в состоянии средней тяжести с контузией правого глазного яблока второй степени, кровоизлиянием и ссадинами лица", - отметил собеседник. По его информации, школьник был участником неформального молодежного движения националистической направленности.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 статьи 112 УК РФ). Школьник сейчас находится под подпиской о невыезде.
Newsru отмечает, что тема Великой Отечественной войны, завершившейся в середине прошлого века, до сих пор получает живой отклик в сердцах россиян. Причем победой в той войне принято гордиться демонстративно и с вызовом, а вопрос о колоссальных жертвах и цене победы отступает на задний план. Эта тенденция приводит к тому, что Великая Отечественная война становится удобным оправданием для проявления любых форм агрессии в современном мире.