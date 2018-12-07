«Можем повторить»: школьник выстрелил петербуржцу в глаз из ракетницы, поспорив об итогах Великой Отечественной войны

Источник в правоохранительных органах пояснил, что в начале декабря ученик 11-го класса школы N519 был задержан в связи с инцидентом, который случился ранним утром 20 сентября у дома N61 на Бухарестской улице.

По предварительным данным, подросток вступил в дискуссию об итогах Великой Отечественной войны с мужчиной 1983 года рождения. На почве идеологических разногласий школьник избил мужчину и выстрелил ему в лицо из устройства "Сигнал охотника".

"Потерпевший был госпитализирован в состоянии средней тяжести с контузией правого глазного яблока второй степени, кровоизлиянием и ссадинами лица", - отметил собеседник. По его информации, школьник был участником неформального молодежного движения националистической направленности.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 статьи 112 УК РФ). Школьник сейчас находится под подпиской о невыезде.