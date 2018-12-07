Ансип: Huawei – это риск

«Должны ли мы беспокоиться по поводу Huawei и других китайских предприятий? Да, мы должны беспокоиться, поскольку они ввели правила, согласно которым ИТ-предприятия должны сотрудничать с разведкой. Речь же идет об обязательных задних дверях, против которых я все время выступал», - сказал вице-президент комиссии Ансип на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе.

Ансип говорил и о чипах, которые являются «нашей тайной» при сборе данных китайскими предприятиями.

«Это нехороший знак, если предприятия должны открывать свои системы для определенных учреждений разведки»,- добавил он.

«Как обычные, нормальные люди мы, конечно, должны беспокоиться»,- добавил он.

Некоторые страны по всему миру в последнее время по призыву США отказались от использования технологической продукции мобильной сети Huawei.

RIA: вопрос не только в Huawei

По информации Департамента государственной инфосистемы (RIA), в предупреждениях, касающихся государственных сетей связи, департамент не ограничивается лишь техникой китайского предприятия Huawei, красный свет может загореться в отношении продукции всех стран-партнеров Эстонии, попавших под подозрение.

Заместитель генерального директора RIA по вопросам кибербезопасности Уку Сяреканно сказал Postimees, что его учреждение выдает предупреждения, прежде всего, о том, какие сетевые приборы и серверы в управляемых государством сетях и, прежде всего, ключевых сетях, нужно использовать.

Главным образом, речь идет об управляемой RIA государственной сети (ASO), а также тема касается сферы управления Министерства обороны. «Вопрос не только в Huawei, также мы поступаем и тогда, когда возникают подозрения по отношению к другим производителям», - сказал Сяреканно.

Технические слабые места в безопасности, по его словам, возникали у всех производителей – например, их обнаруживали и у продукции Juniper и CISCO. В то же время RIA постоянно отслеживает, что думают основанные страны-партнеры Эстонии об этих недостатках, опираясь на свои развединформацию и оценки рисков.

Прежняя практика RIA была такой, что если в случае одного или другого производителя у стран-партнеров возникали подозрения, то использование этих приборов исключали в ключевых сетях, управляемых государством.

Сярканно отметил, что конечный пользователь, конечно, не должен сейчас бояться продукции Huawei. «Конечно, нет оснований сомневаться во всей продукции Huawei, в том числе, в направленных на конечного потребителя мобильных телефонах и планшетах, риски, связанные с безопасностью, и сам RIA не дали оценки и тому, нужно ли или не нужно использовать приборы Huawei при строительстве сети 5G», - отметил он.

Пока на продукцию Huawei не введено никаких ограничений для попадания на европейский рынок, а Скандинавские страны, где расположены главные конторы наших основных телеком-операторов, не сделали этого и в ходе строительства сетей 5G.

Elisa: наша сеть безопасна

Больше всего приборов мобильной сети Huawei в Эстонии использует Elisa, которая создает при их помощи и сеть 5G. Представители оператора и сегодня заверили, что мобильная сеть Elisa безопасна.