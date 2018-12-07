Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1943

По результатам проведенного в начале 1939 года архитектурного конкурса были отмечены две работы: Алара Котли и работа тандема архитекторов в составе Эдгара Йохана Куусика и Антона Соанса. Окончательный проект был закончен Котли и Соансом, и уже летом начались строительные работы.

Плита фундамента толщиной 70-90 см опирается на сваи – этого требовало месторасположение здания в бывшем рве. Основные строительные работы были осуществлены в 1940 году, но завершение строительства проходило уже в немецкое время, на это указывает и нанесенная на стену картина с нацистской символикой, которая зафиксирована на черно-белой фотографии. В связи с военными действиями, когда не хватало ни материалов, ни рабочих рук, не сделанным осталось покрытие из природного камня на первом этаже, пилястрах и оконных проемах, а весь фасад был покрыт терразитовой штукатуркой. Несмотря на некоторые отступления от проекта здание банка в Пярну считается квинтэссенцией эстонской представительско-традиционалистской архитектуры.