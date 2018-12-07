Государство планирует отказаться от приватизации Eesti Teed

Об этом в пятницу пишет ERR, напоминая, что о приватизации государственной компании по обслуживанию дорог Eesti Teed говорится на протяжении уже многих лет. Еще прежнее правительство во главе с Партией реформ незадолго до своего падения осенью 2016 года приняло решение продать компанию.

Пришедшее после этого правительство, возглавляемое Центристской партией, планировало также заниматься приватизацией компании. В коалиционном соглашении трех партнеров говорится, что новое правительство планирует продать долю государства в AS Eesti Teed.

Министерство экономики и коммуникаций, которому юридически принадлежит компания, продолжало работу по подготовке приватизации Eesti Teed с уже новым правительством. Одним из предварительных условий было прекращение договоров на обслуживание дорог, заключенных с Департаментом шоссейных дорог, поскольку при действующих договорах компания не могла быть продана.

В октябре 2017 года были прекращены внутренние соглашения об обслуживании дорог в Ляэне-Вирумаа, Вырумаа, Тартумаа, Сааремаа и Пярнумаа, и Департамент шоссейных дорог организовал новые конкурсы госпоставки. Предприятие Eesti Teed на основе конкурса получило договор на обслуживание дорог в регионе Кейла, но потеряло аналогичные договоры в Пярнуском и Тартуском уездах. В Тартумаа конкурс выиграла фирма Sakala Teed, с которой компания Eesti Teed подписала договор субподряда на год.

В прошлом году компания Eesti Teed получила прибыль до налогообложения в размере 2,7 млн евро при обороте в 30 млн евро. Подоходный налог, который пришлось заплатить с выплаченных государству дивидендов, составил 1,9 млн евро. Из-за прекращения действия внутренних договоров результаты компании значительно ухудшились по сравнению с предыдущим годом.

Осенью этого года руководство компании прогнозировало падение оборота на девять процентов и убыток в 1,2 млн евро. Рост оборота, по словам руководства, может снова начаться в 2019 году, но он будет все-таки ниже оборота предыдущего года. Прибыль также может быть восстановлена ​​в 2019 году, но при условии, что компания не будет выплачивать дивиденды. Министерство экономики и коммуникаций поручило финансовой компании KPMG провести анализ по оценке справедливой стоимости для продажи компании.

По данным KPMG, цена этой компании по состоянию на осень этого года может составлять около 10,5 млн евро по методу дисконтированных денежных потоков, а ее активы - 15,3 млн евро. Для сравнения, по состоянию на конец прошлого года собственный капитал Eesti Teed составлял 23,5 млн евро.