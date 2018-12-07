Пт, 7.12.2018
Я считаю, что нам не нужно равняться на Голливуд ни в коем случае. Мы никогда их не догоним. Кирилл Плетнев
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Бетономешалка протаранила легковушку, трех человек на скорой помощи доставили в больницу

Бетономешалка протаранила легковушку, трех человек на скорой помощи доставили в больницу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Сегодня во второй половине дня на Таллиннской окружной дороге столкнулись два автомобиля, с места ДТП в больницу доставили трех человек, сообщает Postimees.

В 14:05 в полицию поступило сообщение, что на 35-м км Таллиннской окружной дороги  бетономешалка врезалась в легковой автомобиль.

Скорая помощь доставила в больницу трех человек из легковушки. По имеющимся данным, они не получили серьезных повреждений.

На месте ДТП движение нарушено. Полиция регулирует движение.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ