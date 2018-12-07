Бетономешалка протаранила легковушку, трех человек на скорой помощи доставили в больницу
7 декабря 2018, 16:14
Сегодня во второй половине дня на Таллиннской окружной дороге столкнулись два автомобиля, с места ДТП в больницу доставили трех человек, сообщает Postimees.
В 14:05 в полицию поступило сообщение, что на 35-м км Таллиннской окружной дороги бетономешалка врезалась в легковой автомобиль.
Скорая помощь доставила в больницу трех человек из легковушки. По имеющимся данным, они не получили серьезных повреждений.
На месте ДТП движение нарушено. Полиция регулирует движение.