Праздник на российской улице, печаль на лице Фуркада

На самом деле и вчера Мартен ногами был не особо быстр - Йоханнес Бо мог даже с двумя промахами ппытаться отобрать у француза победу. Сегодня же Бо-младший летел по трассе, стрелял как обычно, с понаркой в виде одного промаха, но сумел обойти на финишном отрезке как своего старшего брата Тарье, так и не отдать первую строчку ни Антуану Гигона, ни Александру Логинову из России.

Бронза Логинова - один из редчайших успехов сборной России, когда медали на этапах КМ завоевывал не Антон Шипулин. Вчера Логинов мог бороться и за подиум в индивидуальной гонке, но упал на трассе и повредил оптику винтовки.

Французам очень не везло сегодня: буквально каких-то милиграммов везения на лыжне и стрельбище. Даже в протоколе, если кто-то из французов - Фуркад или Дестьё - забирался на первую строку, его довольно быстро оттуда убирали. Убирали норвежцы и чех. Сначала Михал Крчмарж, потом Тарьей Бо, а затем уже и победитель, Йоханнес Бо.

Фуркада, в итоге задвинули аж на 23-е место, позади почти всей сборой Франции, а также россиянина ЕВгения Гараничева, который с двумя промахами сумел забраться на 21-е место. У россиян, кроме Логинова и Гараничева отобрался в пасьют Матвей Елисеев и Евгений Латыпов. Правда им на победу с мест которые находятся за пределами очковой зоны выбиртаься наверх нудет очень трудно. Трудно будет и Фуркаду - хотя отстование от Йоханнеса Бо и составляет минуту и 12 секунд, но если у Бо-младшего не будет проблем на стрельбище, то вторая победа и желтая майка лидера сезона перейдут к норвежцу. И поди попробуй отними - сейчас кажется, что Бо-младший готов физически практически на все 100 процентов.