Ратас подчеркнул поддержку в Эстонии Соглашению ООН по миграции

«Я доверяю поддержке, которую выразило рамочному соглашению Министерство иностранных дел Эстонии, а также ясно выраженной канцлером права Эстонии оценке, что в данном случае речь не идет о юридически обязательном к исполнению документе. Я также всегда уважаю решения и рекомендации нашего парламента. Министерство иностранных дел исходит из сделанного Рийгикогу 26 ноября поддерживающего рамочное соглашение заявления. Нет смысла и нет нужды вновь начинать уже неоднократно проводившиеся дебаты», - написал Ратас в пятницу во второй половине дня.

«Эстония поддерживает принятие рамочного Соглашения ООН по миграции, поскольку оно противостоит незаконной миграции, поддерживает возвращение на родину нелегальных иммигрантов, и при этом помогает отстаивать права наших соотечественников, проживающих и работающих за рубежом. Рамочное соглашение также усиливает меры по борьбе с торговлей людьми, защищает права оказавшихся в уязвимой ситуации женщин и детей», - подчеркнул премьер-министр.