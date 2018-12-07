Ратас подчеркнул поддержку в Эстонии Соглашению ООН по миграции

Премьер-министр Юри Ратас в пятницу в социальных сетях разместил комментарий, в котором подчеркнул поддержку в Эстонии рамочному Соглашению ООН по миграции, косвенно ответив тем самым противоположному заявлению министра юстиции Урмаса Рейнсалу на ту же тему, сообщает BNS.
«Я доверяю поддержке, которую выразило рамочному соглашению Министерство иностранных дел Эстонии, а также ясно выраженной канцлером права Эстонии оценке, что в данном случае речь не идет о юридически обязательном к исполнению документе. Я также всегда уважаю решения и рекомендации нашего парламента. Министерство иностранных дел исходит из сделанного Рийгикогу 26 ноября поддерживающего рамочное соглашение заявления. Нет смысла и нет нужды вновь начинать уже неоднократно проводившиеся дебаты», - написал Ратас в пятницу во второй половине дня.
«Эстония поддерживает принятие рамочного Соглашения ООН по миграции, поскольку оно противостоит незаконной миграции, поддерживает возвращение на родину нелегальных иммигрантов, и при этом помогает отстаивать права наших соотечественников, проживающих и работающих за рубежом. Рамочное соглашение также усиливает меры по борьбе с торговлей людьми, защищает права оказавшихся в уязвимой ситуации женщин и детей», - подчеркнул премьер-министр.
Заявление Ратаса можно рассматривать как реакцию на комментарий Рейнсалу в четверг, когда он одобрительно отозвался о решении Сейма Латвии отказаться от присоединения к соглашению ООН по миграции.