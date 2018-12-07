Видео: гражданин Эстонии пытался вывезти из Белоруссии ценные марки на 10 000 евро

Гражданин Эстонии намеревался вывезти с территории Евразийского экономического союза более 1000 почтовых марок, которые относятся к категории культурных ценностей, сообщает Государственный таможенный комитет Белоруссии.
В пункте пропуска «Григоровщина» сотрудники Витебской таможни при проведении таможенного контроля микроавтобуса RENAULT MASTER, следующего на выезд из Белоруссии, обнаружили в личных вещах пассажира около 2500 единиц почтовых марок и конвертов с наклеенными марками.
Обнаруженный товар изъят и направлен на экспертизу в Таможенную лабораторию. Согласно заключению эксперта, из представленных на исследование порядка 2500 единиц объектов к категории культурных ценностей относятся более 1000 почтовых марок и 10 конвертов. Данные предметы созданы более 100 лет назад. Их стоимость, по предварительной оценке, составляет более 25 тысяч белорусских рублей.
По данному факту Витебской таможней проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.