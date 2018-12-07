Видео: гражданин Эстонии пытался вывезти из Белоруссии ценные марки на 10 000 евро

В пункте пропуска «Григоровщина» сотрудники Витебской таможни при проведении таможенного контроля микроавтобуса RENAULT MASTER, следующего на выезд из Белоруссии, обнаружили в личных вещах пассажира около 2500 единиц почтовых марок и конвертов с наклеенными марками.

Обнаруженный товар изъят и направлен на экспертизу в Таможенную лабораторию. Согласно заключению эксперта, из представленных на исследование порядка 2500 единиц объектов к категории культурных ценностей относятся более 1000 почтовых марок и 10 конвертов. Данные предметы созданы более 100 лет назад. Их стоимость, по предварительной оценке, составляет более 25 тысяч белорусских рублей.