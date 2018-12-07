Что за мех такой? Пользователей обеспокоили варежки латвийского производства

Пользователей социальных сетей обеспокоили варежки латвийского производства из натурального меха, которые можно приобрести в одном из интернет-магазинов. На некоторых из фотографий отделка варежек напоминает кошачью шерстку, что изрядно смутило неравнодушных покупателей, сообщила передача TV3 Bez Tabu.
"Когда люди хотят купить варежки, чтобы произвести экспертизу, из какой кожи они сделаны, магазин блокирует таких покупателей и требует, чтобы удалили свои записи", - рассказал один из пользователей социальных сетей.
Чтобы разобраться в ситуации, передача решила связаться с производителями варежек. Информация на страничке компании в Facebook была достаточно скупой. Не указан ни адрес, ни номер телефона. Единственная возможность связаться с хозяевами странички - написать письмо.
Изначально журналисты выдали себя за покупателей, но на их письмо никакого ответа не последовало.
Потом, когда была раскрыта истинная причина письма, передача получила ответ, в котором производители рассказали, как создаются эти варежки.
"Мы работаем только с мехом re-used, то есть используем мех, который для других дам стал ненужным и с советских времен или с еще более давних просто хранится в шкафу. Изначально идея была показать людям, что мех можно превратить в красивую вещь и в убийстве новых животных нет необходимости", - пояснили в компании.
Также в компании отметили, что наибольший интерес вызвали варежки рыжего цвета. Поэтому ради интереса их передали на экспертизу.
В ЕС с 31 декабря 2008 года в силе регула, которая запрещает импорт, экспорт и попадание на рынок кошачьего и собачьего меха. Пушными животными считаются лисы, норки, шиншиллы, нутрии, а домашние животные в эту категорию не входят. За несоблюдение этих норм может быть применен штраф.