Что за мех такой? Пользователей обеспокоили варежки латвийского производства

"Когда люди хотят купить варежки, чтобы произвести экспертизу, из какой кожи они сделаны, магазин блокирует таких покупателей и требует, чтобы удалили свои записи", - рассказал один из пользователей социальных сетей.

Чтобы разобраться в ситуации, передача решила связаться с производителями варежек. Информация на страничке компании в Facebook была достаточно скупой. Не указан ни адрес, ни номер телефона. Единственная возможность связаться с хозяевами странички - написать письмо.

Изначально журналисты выдали себя за покупателей, но на их письмо никакого ответа не последовало.

Потом, когда была раскрыта истинная причина письма, передача получила ответ, в котором производители рассказали, как создаются эти варежки.

"Мы работаем только с мехом re-used, то есть используем мех, который для других дам стал ненужным и с советских времен или с еще более давних просто хранится в шкафу. Изначально идея была показать людям, что мех можно превратить в красивую вещь и в убийстве новых животных нет необходимости", - пояснили в компании.

Также в компании отметили, что наибольший интерес вызвали варежки рыжего цвета. Поэтому ради интереса их передали на экспертизу.