Пт, 7.12.2018
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В Huawei ответили на критику Ансипа: он нас разочаровал

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Андрус Ансип.

ФОТО: AFP / Scanpix

Попавший под лавину подозрений китайский телекоммуникационный гигант Huawei ответил на критику уполномоченного Европейской комиссии по вопросам дигитальной безопасности Андруса Ансипа. В компании сказали, что высказывание Ансипа их огорчило, пишет Postimees.

Сегодня Ансип поднял эту тему на уровне всего Европейского союза и назвал китайские технологические предприятия проблемой, которая угрожает производительности и безопасности всего ЕС.

В Huawei не остались в долгу и в коротком сообщении отметили, что высказывание Ансипа вызывает недоумение и разочарование. «Мы категорически отвергаем все обвинения в том, что мы представляем собой риск для безопасности», - цитирует представителей компании AFP.

Вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе задался вопросом, должны ли мы беспокоиться из-за Huawei и других китайских предприятий. Он ответил, что да, должны, «поскольку они установили правила, согласно которым ИТ-предприятия должны сотрудничать с разведслужбами. Речь ведь идет об обязательном черном ходе, против которого я все время выступал».

Некоторые страны по всему миру в последнее время по призыву США отказались от использования технологической продукции мобильной сети Huawei.

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