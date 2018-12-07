В Huawei ответили на критику Ансипа: он нас разочаровал

Сегодня Ансип поднял эту тему на уровне всего Европейского союза и назвал китайские технологические предприятия проблемой, которая угрожает производительности и безопасности всего ЕС.

В Huawei не остались в долгу и в коротком сообщении отметили, что высказывание Ансипа вызывает недоумение и разочарование. «Мы категорически отвергаем все обвинения в том, что мы представляем собой риск для безопасности», - цитирует представителей компании AFP.

Вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе задался вопросом, должны ли мы беспокоиться из-за Huawei и других китайских предприятий. Он ответил, что да, должны, «поскольку они установили правила, согласно которым ИТ-предприятия должны сотрудничать с разведслужбами. Речь ведь идет об обязательном черном ходе, против которого я все время выступал».